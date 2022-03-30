Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile birlikte görüntülenmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sen Çal Kapımı dizisinin setinde tanıştığı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkı bir süre önce noktalayan ünlü oyuncu, dün Kaan Yıldırım ile görüntülendi. Hande Erçel kimdir? Kaan Yıldırım ile sevgili olduğu iddia edilen Hande Erçel nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde dünyaya geldi.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde eğitim gören Hande Erçel, 2012 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Miss Civilization of the World yarışmasında 2. olarak dikkatleri üzerine çekti.
Hande Erçel, oyunculuğa Show Tv'de yayınlanan Çılgın Dershane Üniversite'de dizisiyle adım attı ancak dizinin ekran ömrü çok uzun olmadı. Ardından TRT 1'de yayınlanan Hayat Ağacı dizisinde Meryem karakterini oynayan Hande Erçel, esas yükselişini Kanal D'de yayınlanan Güneşin Kızları dizisiyle yaptı.
Hande Erçel, başrolünde yer aldığı bu dizide Selin Yılmaz karakterini canlandırdı. Hande Erçel, FOX TV'de ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin ile aşk yaşamıştır.
29 yaşındaki ünlü oyuncu Hande Erçel, Balıkesirlidir. Hande Erçel birçok yapımda yer almıştır.
Hande Erçel'in oynadığı dizi ve filmler şu şekilde:
2012-2013 Tatar Ramazan
2013-2014 Çalıkuşu
2014 Çılgın Dersane Üniversitede
2015 Hayat Ağacı
2015-2016 Güneşin Kızları
2016-2017 Aşk Laftan Anlamaz
2017-2018 Siyah İnci
2019 Halka
2019 Azize
2020-2021 Sen Çal Kapımı
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