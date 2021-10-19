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Hande Erçel'inki gibi yumuşacık pijama takımı önerileri

18.10.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yumuşacık pijama takımıyla rahat bir uyku çekmeyi kim istemez ki? Belki uykunuzu kaçıran şeylere çözüm olamayız ama giydiğinizde bebekler gibi uyuyabileceğiniz pijama çeşitlerini ayağınıza değil de parmak ucunuza getirebiliriz. Tek tıkla binlercesine ulaşabildiğimiz pijamalardan hangisinin rahat, hangisinin yumuşak olduğunu kimi zaman anlamamız mümkün olmuyor. Çeşit çeşit, desen desen olan yumuşacık pijamalara bakmaya ne dersiniz?

Hande Erçel'inki gibi yumuşacık pijama takımı önerileri

Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel'in sevimli dostlarıyla paylaştığı, içimizi ısıtan tatlı mı tatlı videoyu izledik. Videonun sevimliliği bir yana, Hande Erçel'in giydiği ve ona çok yakışan pijama takımına hayran kaldık. Tarzıyla, her giydiğiyle haber olan Hande Erçel; tercih ettiği pijama takımıyla da dikkatimizi çekmeyi başardı. Güzelliğini ve doğallığını, ev haliyle birleştiren bu pijama takımını ve daha fazlasını incelemek ister misiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyiz. Öyleyse, haydi başlayalım!

  1. Pamuk gibi hafif uykunun vazgeçilmezi

Hande Erçel'inki gibi yumuşacık pijama takımı önerileri

Uyku hepimiz için çok önemli. İyi bir uyku uyumadığımızda kaşlarımız çatılır, göz altlarımız morarır, "Hasta gibi gözüküyorsun, iyi misin?" sorularına maruz kalırız. Tüm bu olumsuzluklara maruz bırakmayacak, iyi bir uyku için size yardımcı olacak, pamuk prenses gibi uyumanızı sağlayacak pamuklu pijamalar; her zaman moda olmayı sürdürüyor. Modası geçmeyen ve dolabımızdan eksik olmayan pamuklu pijamalar ile sabah pamuklar içinde uyanın ve işe tazelenmiş gidin. Bu pijamalar size kendinizi oldukça hafif hissettirecek.

Aşırı tatlı, yumuşacık ve rahat pamuklu pijamayı incelemek için buraya tıklayın.

  1. Bir sevdadır puantiye

Hande Erçel'inki gibi yumuşacık pijama takımı önerileri

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Puantiye düşkünleri, kombinlerinde sık sık bu desenleri tercih edenler, evet evet sizlere sesleniyoruz. Uyurken puantiye aşkınızdan vazgeçmek zorunda değilsiniz. Herkes gibi sıradan pijamalar giymek sizlere göre değil, biliyoruz. Bunu bildiğimiz için hem size uyurken rahat hissettirecek hem de puantiyesiyle tarzınıza hitap edecek pijamayı bulduk, getirdik. Sonunda tarzınızdan ödün vermeden, rahat pijamalarla güzel bir uyku uyuyabilirsiniz. Bir sevdadır puantiye diyenler derneği olarak; uyurken giydiklerimizin bile bize hitap etmesi, tarzımızı yansıtması oldukça önemli.

Kumaşıyla, dokusuyla, deseniyle hem gözünüze hem de rahatınıza hitap eden bu puantiyeli pijama için buraya tıklayın.

  1. Gece-gündüz sade giyenler derneği

Hande Erçel'inki gibi yumuşacık pijama takımı önerileri

Herkesin tarzı farklı, sevdiğimiz şeyler bize özel. Kimi şatafatı severken kimi de sadelikten yana oluyor. Evinde, çevresinde, kıyafetlerinde sadelikten ve dinginlikten hoşlananlar; gündüz işe giderken, arkadaşlarıyla buluşurken olduğu gibi gece uyurken de sade parçaları tercih ediyor. Tarz sizin, tercih sizin. Gece yatağınıza geçtiğinizde günün yorgunluğunu atacağınız, ertesi gün için enerji depolayacağınız huzur dolu uyku anlarınıza eşlik eden pijamalar oldukça önemli. Sadece uyurken de değil, ev halinizde de sizi yansıtan pijamalarınız; rahat, yumuşak ve tarzınıza uygun olmalı.

Sadeliği, dinginliği ev yaşamına da taşımak isteyenler için yumuşacık yapısıyla, giydiğinizde size huzur verecek sade pijama takımını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

  1. Çocukluğunuzu geçmişte bırakmayın, bugününüze yansıtın

Hande Erçel'inki gibi yumuşacık pijama takımı önerileri

Bazılarımız çocukken olgun, bazılarımızsa yetişkinken çocuk ruhlu olabiliyor. Ruhumuz her zaman davranışlarımıza, tercihlerimize ve isteklerimize yansıyor. Her şeyimize yansıyan ruhumuz, kıyafet tercihlerimizi epey etkiliyor. Hande Erçel'in rahat ve sade pijamasının alternatifi olarak, çocuksu ruhunu geçmişte bırakamayanlara pijama önerimiz; masal, çizgi film karakterlerinden oluşan lisanslı pijamalar oluyor. Yüzde yüz pamuklu ve lisanslı pijama takımı, size yumuşaklığı ile konfor sağlayacak. Esprili bir dille yapılmış çizgi film, masal baskılarıyla da pijama partisine gelen misafirlerinizin oldukça dikkatini çekecek.

Lisanslı, yüzde yüz pamuklu pijamayı incelemek için buraya tıklayın.

  1. Yaz gecelerinin serinliği

Hande Erçel'inki gibi yumuşacık pijama takımı önerileri

Yaz sıcaklarından bunalanlar burada mı? Tüm gece sıcaktan bir sağa bir sola dönüp yatağın serin yerini kovalayanlar? Peki "Dört mevsimin üçünde yazlık pijamalarımı çeker, serin serin yatarım." diyenler? O zaman hepinizi buraya alalım. İnsanların ikiye ayrılması gerekirse milyarlarca kişi, sıcak ve soğuk severler olarak ayrılabilir. Serinliği sevenler için harika önerimiz var. Askılı üstüyle, kısa şortuyla, kumaşıyla ve dokusuyla sizi oldukça serin tutacak yazlık pijamalar! Askılı ve şort pijama tercih ettiğiniz takdirde tüm gece yatağın serin yerlerini kovalamak zorunda kalmayacaksınız. Mevsim geçişlerinde uyurken serinliği tercih edenler de bu pijamayla rahat bir uyku çekebilir.

Rahatlık, ferahlık ve serinlik sunan bu pijama takımını incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

  1. İlle de maskülen olsun

Hande Erçel'inki gibi yumuşacık pijama takımı önerileri

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Tarzından yatarken bile ödün vermeyenler, her zaman maskülenliği tercih edenler sizi sakince buraya alalım. Maskülenlik tarzdan öte bir yaşam biçimidir, diyorsanız uyurken dahi tarzınızı koruyacak bu pijamaya bayılacaksınız. Rengiyle, deseniyle gözünüze hitap ederken kumaşı ve dokusuyla da size konfor sağlayacak. Kirli sepetine atarken tekrar giymek için sabırsızlanacağınız bu renkli pijama, maskülen tarzıyla aradığınız pijama takımı olabilir. Uzaklarda aramayın çünkü tam olarak burada, sizlerle paylaşıyoruz. Rahatlığından dolayı bize teşekkür ettiğinizi duyar gibiyiz. Sizi, favori pijamanız olacak bu takımdan daha fazla ayrı düşürmek istemeyiz.

Buraya tıklayarak pijama takımını inceleyebilirsiniz.

  1. Çanlar yılbaşı için çalıyor

Hande Erçel'inki gibi yumuşacık pijama takımı önerileri

Cadılar bayramı, yılbaşı derken konsept tutkunlarına tam anlamıyla gün doğdu. Bulunduğu dönemin ruhunu kıyafetlerine yansıtan renkli kişilikler; eminiz ki yılbaşı döneminde de konsepte uygun giyinmekten çekinmeyecekler. Yılbaşı deyince aklımıza geyikler, kurabiyeler, çam ağaçları, hediye paketleri ve daha nicesi geliyor. Bayıldığımız, severek takip ettiğimiz yılbaşı simgelerini neden kıyafetlerimizde görmeyelim? Biliyoruz ki çoğumuzun iş yerine geyikli, ponponlu üst ile gidilmez. Gidemeyenler için müthiş bir alternatif olan geyikli, yumuşacık pijama takımına bayılacaksınız.

Tatlılığı ile yüzümüzü gülümseten, sıcacık kumaşıyla içimizi ısıtan pijama takımını incelemek için buraya tıklayın.

  1. Dikkat! Aşırı tatlılık içerir...

Hande Erçel'inki gibi yumuşacık pijama takımı önerileri

Dikkat derken aslında çok da şaka yapmıyorduk. Tatlılığın neredeyse paçalarından aktığı pelüş pijama takımına bayılacaksınız. Kış yavaş yavaş gelirken sizi her zaman sıcacık tutacak, üşümenize fırsat vermeyecek kıyafet tercihlerinde bulunmanız oldukça önemli. Tercihinizi pelüş pijama takımlarından yana kullanırsanız hiç de yanılmış olmazsınız. Pembeliğiyle şeker kız Candy gibi hissedeceğiniz bu takım, yumuşaklığı ve rahatlığıyla da gönülleri fethediyor. Bu takımı giyindiğinizde yanınızdakiler size sarılmadan yapamayacak.

"Şekerlik benim işim, üstüne bir de rahatlık ve sıcaklık vazgeçilmezim." diyorsanız pelüş pijama takımını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

  1. Kalbi de pijaması gibi yumuşacık olanlara...

Hande Erçel'inki gibi yumuşacık pijama takımı önerileri

Yumuşaklık ve rahatlık deyince saten pijama takımlarından bahsetmeseydik doğrusu eksik hissederdik. Üzerinizde hiçbir şey yokmuş gibi hissettirecek saten pijama takımları her mevsim favorimiz. İpeksi yumuşaklığı kalbinizi çalarken rengi ve desenleriyle de kendinizi oldukça özel hissedeceksiniz. Sabah kahvaltınızı yaparken, gece uyurken size hiç ağırlık yapmadan eşlik edecek saten pijama takımını alınacaklar listesine kolaylıkla ekleyebilirsiniz. Aldıktan sonra bugüne kadar hiç ihtiyaç duymayıp aldığınız günden sonra onsuz uyuyamayacağınız gerçeğiyle şimdiden yüzleşseniz iyi olur.

Saten kıyafet bağımlıları buraya tıklayarak saten pijama takımını inceleyebilir.

  1. Bir Hande Erçel değildik ama bu takımı biz de çok sevdik

Hande Erçel'inki gibi yumuşacık pijama takımı önerileri

Hande Erçel'in sevimli dostlarıyla paylaştığı videoya ve videoda üzerinde gördüğümüz pijamasına bayıldığımızdan bahsettik. Yumuşak dokulu pijama takımı, kendisinin giyinmesiyle birlikte popüler ürünler arasında yerini aldı. Siz de bu pijamayı alarak kendinizi Hande Erçel gibi doğal ve güzel hissedebilirsiniz. Her giydiği trend olan ve giydiği her şeyi kendine yakıştıran Hande Erçel ile aynı pijama takımını giyerek eminiz ki kendimizi özel hissedeceğiz. Mağaza mağaza gezip o pijamayı aramanıza hiç gerek yok.

Hande Erçel ile aynı pijamayı giyip kendini özel hissetmek isteyenler; pijama için buraya tıklayın.

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Hande Erçel
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