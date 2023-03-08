Hangi ayak tipi nasıl ayakkabı seçmeli? İşte doğru ayakkabı seçmenin ipuçları

Ayak sağlığını destekleyen ayakkabı modellerini tercih etmek, günlük aktivitelerinizde rahat ve konforlu olabilmeniz açısından oldukça önemli. Vücudunuzun tüm yükünü sırtlayan ayaklarınızın nasıl bir yapıya sahip olduğunu ve buna uygun ayakkabıları nasıl seçeceğinizi merak ediyorsanız cevabı yazımızda sizi bekliyor!

Hafif topuklu modelleri seçerek düztaban sorununuza çözüm bulabilirsiniz

Ayaklarda görülen en yaygın deformasyonlardan biri olan düztabanlık, ayakkabı seçimi konusunda dikkatli olmayı gerektiriyor. Yetişkinlerde ve çocuklarda görülebilen bu durum, ayak tabanındaki kavisin yeteri kadar olmamasından kaynaklanıyor. Siz de düztabanlıktan muzdaripseniz ayakkabı satın alırken modelin ortopedik ve rahat olmasına dikkat etmeniz gerekir.

Düztaban kişiler için en uygun ayakkabı modelleri; ayağın içe doğru fazla hareketini engelleyen, yastıklama sayesinde destek sağlayan, hafif topuklu, sağlam orta tabanlı ve ayakların dengelenmesine imkân veren tasarımlar olarak gösterilir. Siz de bu sorunla başa çıkmaya çalışıyorsanız ayaklarınızın ve dolayısı ile de tüm vücudunuzun daha az yorulmasını sağlamak için PUMA Unisex Yetişkin Graviton Ayakkabı'yı tercih edebilirsiniz.

Spor aktivitelerinizi doğru ayakkabı seçimleriyle daha verimli hâle getirebilirsiniz

Ayaklarınızın şekli ve yapısı tam da olması gerektiği gibiyse sizi çok daha geniş bir model yelpazesi bekliyor diyebiliriz. Ayak tabanınızdaki kavis ve parmak yapılarınız düzgün olduğu takdirde ayakkabı alışverişinde onları nerede ve ne amaçla giyeceğinize göre seçimler yapabilirsiniz.

Eğer spor yapmayı seviyor ve aktivite sırasında giymek için ayaklarınıza uygun bir model arıyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Koşu, antrenman ve yürüyüş gibi tüm aktiviteler için farklı özelliklerde modellere göz atmalısınız. Eğer yürüyüş için bir model arayışındaysanız erkekler için özel olarak tasarlanan adidas Erkek Gx7611 Yürüyüş Ayakkabıları'nı tercih edebilirsiniz. Model, yapacağınız aktiviteyi hem daha verimli hâle getirir hem gün boyu devam eden konfor sunar.

Yüksek kemerli ayak yapısı için tabanlık kullanabilirsiniz

Gün içinde vücudunuzun tüm yükünü taşıyan ayaklarınıza hak ettikleri konforu sağlamak için onlara uygun ayakkabıları giymelisiniz. Eğer ayak kemeriniz olması gerekenden yüksekse yürürken diğer kişilere göre daha çok yoruluyorsunuz demektir. Bu yüzden ayakkabı seçimlerinizi yaparken çok hassas davranmanız gerekir.

Yüksek kemerli ayaklar için en sağlıklı modeller; şok emilimi sağlayarak bacaklara iletilen o kuvveti azaltan, orta tabana daha az destek ve fazla yastıklama sağlayan ürünlerdir. Bu tanıma uygun ayakkabı bulamadığınız zamanlarda ise ayak şeklinize göre hazırlanan tabanlıkları tercih edebilirsiniz. Ayakkabılarınızın içine yerleştireceğiniz Powerstep Tabanlık, sağlıklı şekilde hareket etmenize yardım eder.

Taraklı ayaklar için geniş yüzeyli modellere göz atabilirsiniz

Taraklı ayaklara sahip olan kişiler de ayakkabı seçimi konusunda hassas davranmalı. Yaşam kalitenizin düşmemesi ve konforlu bir şekilde hareket edebilmeniz için taraklı ayaklarınızın içerisinde rahat edeceği ayakkabıları bulmanız gerekiyor. Bu oldukça yaygın bir durum olduğu için piyasada kendinize uygun çok sayıda model bulabilirsiniz.

Seçim yaparken dikkat etmeniz gereken ilk nokta ise ayakkabının ön kısmının dar olmaması! Günlük koşturmacada veya spor yaparken giymek için rahat bir model arayışındaysanız Nike Downshifter 9 Kadın Sneaker'ı alarak taraklı ayaklarınıza hak ettiği konforu sunabilirsiniz. Ayakkabı seçiminde ön kısımlarının geniş olmasına dikkat ederken yüksek topuklu ve sivri burunlu modellerden de uzak durmanız gerektiğini unutmayın!

Dar ayaklar için bağcıklı modelleri tercih edebilirsiniz

Dar ve uzun ayaklara sahipseniz ayaklarınıza uygun ayakkabıyı bulmanız biraz zor olabilir. Dar yapılı ayaklarınıza geniş veya standart boyutlu bir ayakkabı giydiğiniz zaman ayaklarınız içinde hareket edip kayabilir. Bu durum da ayak sağlığınız açısından olumsuz bir etki yaratabilir. Ancak merak etmenize gerek yok! Sizin için bazı markalar özel olarak daha dar yapılı ayakkabılar üretiyor. Örneğin Converse Chuck Taylor All Star modeli, dar ve ince ayaklara sahip olan kişilerin konforlu bir şekilde yürüyüp egzersiz yapabilmeleri için tasarlanan modellerden biri.

Bu ayak yapısında dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise bağcıklı ayakkabıların seçilmesi, diyebiliriz. Bağcıkları ayağınıza uygun şekilde sıkabilirsiniz. Böylece ayaklarınızın ayakkabının içerisinde kaymasını engelleyebilirsiniz.

Ayak parmaklarınızın uzunluğuna göre ayakkabı seçimi yapmaya dikkat edebilirsiniz

Ayak sağlığı için doğru ayakkabı seçimi yaparken parmaklarınızın şekline de dikkat etmeniz gerekir. Yeryüzünde birbirinden farklı, çok sayıda genetik yer aldığı için bu durum ayak yapısına da çok fazla etki eder. Parmakların yapısına ve uzunluğuna göre şekillenen ayaklarınızın rahat etmesi için sıkmayan ve onlara yeterli alanı sağlayan modelleri tercih etmelisiniz.

Eğer ayak parmaklarınız arasında çok fazla boy farkı yoksa sivri burunlu ayakkabılardan uzak durmanız gerekiyor, diyebiliriz. Tüm parmaklarınızın rahat edebilmesi için geniş yapıdaki modelleri tercih etmek, sağlığınız açısından oldukça önemli.

Ancak bunun aksine, doğru orantılı olarak küçülen veya orta kısımdaki parmakları daha uzun olan kişiler, sivri burunlu ve dar yapılı ayakkabıları rahatlıkla giyebilirler. Sizin de ayak parmaklarınız bu şekildeyse ve topuklu ayakkabısız yapamıyorsanız tam kalıp olarak deri malzemeyle hazırlanan GÖN Yürüyüş Ayakkabısı'nı giyip konforunuzdan ödün vermeden şık görünebilirsiniz.

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

