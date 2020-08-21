Hangi burç hangi hastalığa daha yatkın? Çok önemli bir detay ortaya çıktı...

Yerinde duramayan koçlar, duygusal yengeçler, gergin akrepler ve bağımsızlıklarına düşkün kovalar... Ateş, toprak, hava ve su elementlerine ait 12 burcun birbirinden farklı özellikleri var. Bu özellikler, burçların sahip olabileceği hastalıklar konusunda fikir sahibi olmanızı sağlar. Siz de kendi burcunuza bakarak hangi hastalıklara karşı dikkatli olmanız gerektiğini görebilirsiniz.

HANGİ BURÇ HANGİ HASTALIĞA DAHA YATKIN OLUYOR?

KOÇ BURCU

Koç burçları, vücutta kafayı temsil ettikleri için genellikle migren ağrıları çekerler. Göz ve diş ağrıları, B12 eksikliği, düşmeye bağlı yaralanmalar, stres kaynaklı mide rahatsızlıkları ve alerjik problemler yaşayabilirler.

BOĞA BURCU

Boyun bölümünü temsil eden boğalar; guatr, boğaz ve kulak enfeksiyonu, kilo problemleri, boyun ağrıları ve tiroit bezi hastalıkları gibi problemlere maruz kalabilirler.

İKİZLER BURCU

Sinir sistemini simgeleyen ikizler burçları; bronşit, uyku problemleri, omuz ağrıları, kas sıkışması ve güneş ışığından kaynaklı damar çatlamaları gibi problemlerle karşılaşabilirler.