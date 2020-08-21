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Hangi burç hangi hastalığa daha yatkın? Çok önemli bir detay ortaya çıktı...

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.08.2020 11:22 | Son Güncelleme

Burçların hayatınızda ne kadar büyük bir etkisi olduğunu hiç düşündünüz mü? Doğum gününüz ve buna bağlı olarak burcunuz; kişiliğinizi, davranışlarınızı, hayallerinizi ve gelecek planlarınızı büyük ölçüde etkileyen önemli bir faktördür. Burcunuz, aynı zamanda hangi hastalıklara daha meyilli olduğunuzu da belirler. Peki, hangi burç hangi hastalığa daha yatkın?

Hangi burç hangi hastalığa daha yatkın? Çok önemli bir detay ortaya çıktı...

Yerinde duramayan koçlar, duygusal yengeçler, gergin akrepler ve bağımsızlıklarına düşkün kovalar... Ateş, toprak, hava ve su elementlerine ait 12 burcun birbirinden farklı özellikleri var. Bu özellikler, burçların sahip olabileceği hastalıklar konusunda fikir sahibi olmanızı sağlar. Siz de kendi burcunuza bakarak hangi hastalıklara karşı dikkatli olmanız gerektiğini görebilirsiniz.

HANGİ BURÇ HANGİ HASTALIĞA DAHA YATKIN OLUYOR?

KOÇ BURCU

Koç burçları, vücutta kafayı temsil ettikleri için genellikle migren ağrıları çekerler. Göz ve diş ağrıları, B12 eksikliği, düşmeye bağlı yaralanmalar, stres kaynaklı mide rahatsızlıkları ve alerjik problemler yaşayabilirler.

BOĞA BURCU

Boyun bölümünü temsil eden boğalar; guatr, boğaz ve kulak enfeksiyonu, kilo problemleri, boyun ağrıları ve tiroit bezi hastalıkları gibi problemlere maruz kalabilirler.

İKİZLER BURCU

Sinir sistemini simgeleyen ikizler burçları; bronşit, uyku problemleri, omuz ağrıları, kas sıkışması ve güneş ışığından kaynaklı damar çatlamaları gibi problemlerle karşılaşabilirler.

YENGEÇ BURCU

Mideleri hassas olan yengeçler; hazımsızlık, mide krampları, gastrit ve reflü gibi sindirim problemleri yaşayabilirler. Göğüs ağrısı, soğuk algınlığı ve psikolojik rahatsızlıklara karşı da dikkatli olmaları gerekir.

ASLAN BURCU

Vücutta kalbi temsil eden aslan burçları; kalp hastalıklarına yakalanabilirler. Omurga ve sırt ağrıları ile diş eti problemleri, aslanların hayatını zorlaştırabilir.

BAŞAK BURCU

Besin alerjileri, baş dönmesi, ülser, hazımsızlık, kabızlık ve psikolojik problemler başak burçlarının en sık karşılaştıkları rahatsızlıklar arasındadır.

TERAZİ BURCU

Terazi burçları; romatizma, böbrek hastalıkları, bel ve sırt ağrıları, mide bulantısı, baş ağrısı ve soğuk algınlığına epey yatkındır.

AKREP BURCU

Sindirim sistemi problemleri, prostat, rahim ve yumurtalık hastalıkları, baş dönmesi, denge problemleri ve diyabet; akrep burçlarında en çok görülen hastalıklardandır.

YAY BURCU

Yay burçları; diş ve diş eti hastalıkları, kilo problemleri, pankreas, karaciğer ve safra kesesi hastalıkları, sinir sistemi sorunları ve romatizma gibi hastalıklara meyillidir.

OĞLAK BURCU

Kemik hastalıkları, romatizma, kansızlık, saç dökülmesi, diş ve diş eti problemleri, mide yanması ve psikolojik kökenli bayılmalar; oğlak burçlarına zor anlar yaşatabilir.

KOVA BURCU

Dolaşım sistemi hastalıkları, varis, ishal, kabızlık, reflü, ayak ağrıları, sivilce ve kalp hastalıkları; kova burçlarının en sık karşılaştığı problemler arasındadır.

BALIK BURCU

Balık burçları genellikle kilo problemleri, psikolojik rahatsızlıklar, tırnak batması, sinir sistemi hastalıkları, soğuk algınlığı ve baş ağrıları yaşarlar. Bu burçların aynı zamanda sigara ve alkol bağımlılığına eğilimi vardır.

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