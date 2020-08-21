Hangi burç hangi hastalığa daha yatkın? Çok önemli bir detay ortaya çıktı...

Yerinde duramayan koçlar, duygusal yengeçler, gergin akrepler ve bağımsızlıklarına düşkün kovalar... Ateş, toprak, hava ve su elementlerine ait 12 burcun birbirinden farklı özellikleri var. Bu özellikler, burçların sahip olabileceği hastalıklar konusunda fikir sahibi olmanızı sağlar. Siz de kendi burcunuza bakarak hangi hastalıklara karşı dikkatli olmanız gerektiğini görebilirsiniz.
HANGİ BURÇ HANGİ HASTALIĞA DAHA YATKIN OLUYOR?
KOÇ BURCU
Koç burçları, vücutta kafayı temsil ettikleri için genellikle migren ağrıları çekerler. Göz ve diş ağrıları, B12 eksikliği, düşmeye bağlı yaralanmalar, stres kaynaklı mide rahatsızlıkları ve alerjik problemler yaşayabilirler.
BOĞA BURCU
Boyun bölümünü temsil eden boğalar; guatr, boğaz ve kulak enfeksiyonu, kilo problemleri, boyun ağrıları ve tiroit bezi hastalıkları gibi problemlere maruz kalabilirler.
İKİZLER BURCU
Sinir sistemini simgeleyen ikizler burçları; bronşit, uyku problemleri, omuz ağrıları, kas sıkışması ve güneş ışığından kaynaklı damar çatlamaları gibi problemlerle karşılaşabilirler.
YENGEÇ BURCU
Mideleri hassas olan yengeçler; hazımsızlık, mide krampları, gastrit ve reflü gibi sindirim problemleri yaşayabilirler. Göğüs ağrısı, soğuk algınlığı ve psikolojik rahatsızlıklara karşı da dikkatli olmaları gerekir.
ASLAN BURCU
Vücutta kalbi temsil eden aslan burçları; kalp hastalıklarına yakalanabilirler. Omurga ve sırt ağrıları ile diş eti problemleri, aslanların hayatını zorlaştırabilir.
BAŞAK BURCU
Besin alerjileri, baş dönmesi, ülser, hazımsızlık, kabızlık ve psikolojik problemler başak burçlarının en sık karşılaştıkları rahatsızlıklar arasındadır.
TERAZİ BURCU
Terazi burçları; romatizma, böbrek hastalıkları, bel ve sırt ağrıları, mide bulantısı, baş ağrısı ve soğuk algınlığına epey yatkındır.
AKREP BURCU
Sindirim sistemi problemleri, prostat, rahim ve yumurtalık hastalıkları, baş dönmesi, denge problemleri ve diyabet; akrep burçlarında en çok görülen hastalıklardandır.
YAY BURCU
Yay burçları; diş ve diş eti hastalıkları, kilo problemleri, pankreas, karaciğer ve safra kesesi hastalıkları, sinir sistemi sorunları ve romatizma gibi hastalıklara meyillidir.
OĞLAK BURCU
Kemik hastalıkları, romatizma, kansızlık, saç dökülmesi, diş ve diş eti problemleri, mide yanması ve psikolojik kökenli bayılmalar; oğlak burçlarına zor anlar yaşatabilir.
KOVA BURCU
Dolaşım sistemi hastalıkları, varis, ishal, kabızlık, reflü, ayak ağrıları, sivilce ve kalp hastalıkları; kova burçlarının en sık karşılaştığı problemler arasındadır.
BALIK BURCU
Balık burçları genellikle kilo problemleri, psikolojik rahatsızlıklar, tırnak batması, sinir sistemi hastalıkları, soğuk algınlığı ve baş ağrıları yaşarlar. Bu burçların aynı zamanda sigara ve alkol bağımlılığına eğilimi vardır.
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