Hangi burçların kadınları daha güzel? Astrolojiye göre burçların güzellik sıralamaları belli oldu

İnsanların karakterlerine ilişkin tüyolar veren astrologlar güzellik konusuna da dikkat çekti. Güzellik anlayışı kişiden kişiye değişkenlik gösterse de bazı durumlarda ideal ölçüler belirlenebiliyor. Astrologlara göre en güzel kadınlar bu burçlardan çıkıyor.

İLK SIRADA BOĞA BURCU VAR!

Astrologlar birinci sıraya Boğa burcunun yerleşebileceği konusunda hem fikir.

SON DERECE ÇEKİCİ VE ALIMLILAR

Boğa burcu kadınının kendine has bir güzelliği olduğu vurgulanırken son derece çekici oldukları da ifade edildi.

TERAZİ BURCU KADINI TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKER

Terazi burçları bir ortama girdiklerinde hemen dikkatleri üzerine çekmeleri ile bilinir. Zevkli oldukları söylenen Terazi burcu kadını aurası ve güzelliğiyle adından söz ettirir.

Terazi burcu kadınları, herkesin hayalini kurduğu yüz hatları ile dikkat çeker. Sağlıklı beslenip düzenli spor yapan Terazi burcu kadınları hemen fark edilir.

DOĞUŞTAN GÜZEL OLAN BURÇLAR

Öte yandan astrologlar dünyaca bilinen isimleri mercek altına alarak doğuştan güzel olan burçları da tespit etti.

GÜZELLİĞİ TEMSİL EDİYOR

Aslan burcu kadını göz önünde olmayı sever. Bu özelliğiyle bilinen Aslanlar son derece büyüleyicidir.

24 Temmuz 1963 yılında doğan Latin güzeli Jennifer Lopez de Aslan burcunun en bilinen temsilcilerindendir.

İDDİALI TARZLARI İLE HEMEN FARK EDİLİRLER

Oğlak burcu kadınları ise düzgün fizikleri ve derin yüz hatlarıyla hemen fark edilirler. Cilt bakımlarına çok özen gösterirler. Cesur ve iddialı tarzlarıyla her yerde dikkat çekerler.

6 Ocak 1986 tarihinde Rusya'da dünyaya gelen Irina Shayk, Oğlak burcu kızlarını temsil ediyor.

