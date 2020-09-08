Hangi illerde okullar açılacak? Salgının arttığı Ankara, İstanbul, Van ve Konya'da okullar açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı kritik kabine toplantısı sonrasında toplu ulaşımdan okullara kadar birçok konuya değinerek açıklama yaptı. Okullar 21 Eylül'de açılacak mı tartışan vatandaşlar, koronavirüsten dolayı okulların açılma tarihinin erteleneceğini düşünüyordu. Peki hangi illerde okullar açılacak? Koronavirüs salgınının fazla artış olan ve ağır hasta sayısının çok olduğu iller olan; Van, Karaman, İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum Erzincan, Çankırı, Ankara, Yozgat ve Kayseri'de okullar açılacak mı?

HANGİ İLLERDE OKULLAR AÇILACAK? ANKARA'DA OKULLAR AÇILACAK MI?

Son haftalarsa salgın sayısının en fazla olduğu illerin başında gelen Ankara'da okullar açılacak mı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı kritik kabine toplantısında "Ailelerin tercihlerine göre okul öncesi ve 1. sınıftan başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz. " demişti. Okul öncesi ve 1. sınıftan başlayarak tüm okulların açılacak olması koronavirüs salgının yoğun olduğu illerde vatandaşlarda tedirginlik yarattı. Koronavirüslü hasta sayısının hızla arttığı ve ağır hastaların en fazla bulunduğu Van, Karaman, İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum Erzincan, Çankırı, Ankara, Yozgat ve Kayseri'de okullar açılacak mı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterecektir. " demişti. Bu açıklamasıyla okulların açılması şehirlerin salgın durumuna göre farklılık göstereceği için özellikle salgının yoğun olduğu şehirlerde okullar açılacak mı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan okul öncesi ve 1. sınıftan başlayarak tüm öğrenciler için okulların açılacağını belirttiği konuşmasında, tek gayelerinin eğitim hayatının devam ettirmek olduğunu açıkladı. Salgının fazla olduğu illerde okulların açılma tarihi değişecek mi henüz bir açıklama yapılmadı.