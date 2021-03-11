Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında, kademeli normalleşme sürecine gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasında yaptığı açıklamada hafta sonu sokağa çıkma yasağında esneme uygulanacağını duyurdu. Buna göre; düşük ve orta riskli illerde hafta sonu kısıtlaması uygulanmazken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazar günleri sokağa çıkma yasakları sürüyor. Peki, bu hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte, il il risk haritası!

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan yüksek ve çok yüksek riskli illerde kısıtlama cumartesi 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Ancak, düşük ve orta riskli illerde yaşayanlar, akşam kısıtlamaları dışında Cumartesi ve Pazar sokağa çıkabilecek.

DÜŞÜK RİSKLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

Koronavirüs risk haritasında mavi renkte olan iller; Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır olarak gösterildi.

ORTA RİSKLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?**

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Koronavirüs risk haritasında sarı renk ile gösterilen iller; Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars oldu.