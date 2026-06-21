Hangi kahve çekirdeği senin yaz enerjinle eşleşiyor?

1/8
Bir yaz sabahına nasıl başlamak istersin?
2/8
En ideal yaz tatili mekanın neresi?
Ibiza tarzı dur durak bilmeyen eğlence adaları.
Hem denizi hem de tarihi olan dengeli sahil kasabaları.
Kamp ateşi yakabileceğim herhangi bir yer.
Şezlongdan sadece denize girmek için kalkacağım her şey dahil oteller.
3/8
Sıcak bir temmuz gününde seni en çok bunlardan hangisi serinletir?
4/8
Yaz gardırobunun asla vazgeçemediğin parçası nedir?
Desenli, çılgın gömlekler veya uçuşan elbiseler.
Her şeyle uyan o kurtarıcı keten şort.
Tarzını tamamlayan o havalı, koyu camlı güneş gözlüğü.
Dünyanın en rahat parmak arası terliği.
5/8
Arkadaş grubunla aniden bir plan yapacaksınız, senin önerin ne olur?
Hadi hemen üstü açık arabayla plansız bir yolculuğa çıkalım!
Güzel bir akşam yemeği yiyip ardından sahilde yürüyelim.
Gece yarısı ıssız bir koyda denize girelim mi?
Bize gelin, bahçede yayılıp film izleyelim.
7/8
Yaz aşkı tanımın hangisine daha yakın?
İlk görüşte çarpılma, heyecanlı ve flörtöz bir macera!
Gün batımında uzun uzun konuşulan, romantik ve tatlı bir bağ.
Tutkulu, derin ve biraz da gizemli bir çekim gücü.
Birlikte sessizce saçmalayabildiğin, konforlu bir yakınlık.
8/8
Hangi yaz aktivitesi sana daha cezbedici geliyor?
Hamakta yayılıp kitap okumak.
Sahil kafelerinde oturup sohbetin dibine vurmak.