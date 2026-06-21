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Hangi kahve çekirdeği senin yaz enerjinle eşleşiyor?

Yazın o kıpır kıpır, güneşli ve bazen de alabildiğine huzurlu enerjisi ruhunu sarmaya başladıysa, bunu en iyi yansıtacak şey tabii ki günün her anına eşlik eden kahvendir! Peki senin bu yazki modun hangi kahve çekirdeğinin aromalarında saklı?

Hangi kahve çekirdeği senin yaz enerjinle eşleşiyor?

Kahveler hazırsa başlıyoruz!

Hangi kahve çekirdeği senin yaz enerjinle eşleşiyor?

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Bir yaz sabahına nasıl başlamak istersin?

Bir yaz sabahına nasıl başlamak istersin?
Balkon keyfiyle.
Denize girerek.
Uzun bir kahvaltıyla.
Koşu ya da yürüyüşle.
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En ideal yaz tatili mekanın neresi?

En ideal yaz tatili mekanın neresi?
Ibiza tarzı dur durak bilmeyen eğlence adaları.
Hem denizi hem de tarihi olan dengeli sahil kasabaları.
Kamp ateşi yakabileceğim herhangi bir yer.
Şezlongdan sadece denize girmek için kalkacağım her şey dahil oteller.
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Sıcak bir temmuz gününde seni en çok bunlardan hangisi serinletir?

Meyveli kokteyl
Limonata
Cold brew
Milkshake
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Yaz gardırobunun asla vazgeçemediğin parçası nedir?

Yaz gardırobunun asla vazgeçemediğin parçası nedir?
Desenli, çılgın gömlekler veya uçuşan elbiseler.
Her şeyle uyan o kurtarıcı keten şort.
Tarzını tamamlayan o havalı, koyu camlı güneş gözlüğü.
Dünyanın en rahat parmak arası terliği.
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Arkadaş grubunla aniden bir plan yapacaksınız, senin önerin ne olur?

Arkadaş grubunla aniden bir plan yapacaksınız, senin önerin ne olur?
Hadi hemen üstü açık arabayla plansız bir yolculuğa çıkalım!
Güzel bir akşam yemeği yiyip ardından sahilde yürüyelim.
Gece yarısı ıssız bir koyda denize girelim mi?
Bize gelin, bahçede yayılıp film izleyelim.
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Bu renklerden favorin olanı seç bakalım!

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Yaz aşkı tanımın hangisine daha yakın?

Yaz aşkı tanımın hangisine daha yakın?
İlk görüşte çarpılma, heyecanlı ve flörtöz bir macera!
Gün batımında uzun uzun konuşulan, romantik ve tatlı bir bağ.
Tutkulu, derin ve biraz da gizemli bir çekim gücü.
Birlikte sessizce saçmalayabildiğin, konforlu bir yakınlık.
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Hangi yaz aktivitesi sana daha cezbedici geliyor?

Hangi yaz aktivitesi sana daha cezbedici geliyor?
Hamakta yayılıp kitap okumak.
Festival gezmek.
Kamp yapmak.
Sahil kafelerinde oturup sohbetin dibine vurmak.
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Philips Yaşam Kategorisi Philips Ev Yaşam Philips Ev Aletleri
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