Havalar soğumaya başladı... Peki bu soğuk havalarda seni anlatan, içini ısıtan o içecek hangisi? Cevabı öğrenmek istiyorsan hemen sevdiklerini anlat, testi çöz biz de yanıtını söyleyelim!
Hangi kış içeceği senin karakterini yansıtıyor?
1/8
Kışın en sevdiğin o aktivite hangisi?
Kafe veya kış pazarlarını keşfetme
Arkadaşlarla kış yürüyüşü
Sıcak çay eşliğinde kitap okuma
2/8
Peki kar yağdığında ilk işin ne olur?
Hemen dışarı çıkar, kar topu oynarım!
Sıcak içeceğimi alıp balkona çıkarım.
Kahvemi kapıp dışarıda yürüyüş yaparım.
3/8
Peki kış tatilini nasıl geçirmek istersin?
4/8
Peki bu fotoğraf sana nasıl hissettiriyor?
5/8
Peki bir tatlı seçer misin?
6/8
Peki kışın hangi kokular seni mutlu ediyor?
7/8
Kışın sana enerji veren şey bunlardan hangisi?
Sıcak ve rahatlatıcı ortam
Arkadaş ve sosyal aktiviteler
Kahve ve tatlı kombinasyonu
8/8
Kış filmlerinde hangi karakter senin tarzın?
Sıcakkanlı ve keyifli biri