Havalar soğumaya başladı... Peki bu soğuk havalarda seni anlatan, içini ısıtan o içecek hangisi? Cevabı öğrenmek istiyorsan hemen sevdiklerini anlat, testi çöz biz de yanıtını söyleyelim!

Hangi kış içeceği senin karakterini yansıtıyor? 1/8 Kışın en sevdiğin o aktivite hangisi? Battaniye ve film keyfi Kafe veya kış pazarlarını keşfetme Arkadaşlarla kış yürüyüşü Sıcak çay eşliğinde kitap okuma 2/8 Peki kar yağdığında ilk işin ne olur? Hemen dışarı çıkar, kar topu oynarım! Sıcak içeceğimi alıp balkona çıkarım. Pencereden izlerim. Kahvemi kapıp dışarıda yürüyüş yaparım. 3/8 Peki kış tatilini nasıl geçirmek istersin? Evde sakin bir tatil Kayak veya doğa sporları Termal veya spa kaçamağı Şehirde kültürel geziler 4/8 Peki bu fotoğraf sana nasıl hissettiriyor? Enerjik Rahatlamış Sakin ve huzurlu Heyecanlı 5/8 Peki bir tatlı seçer misin? 6/8 Peki kışın hangi kokular seni mutlu ediyor? Zencefil ve limon Çikolata ve vanilya Tarçın ve elma Kahve ve kakao 7/8 Kışın sana enerji veren şey bunlardan hangisi? Sıcak ve rahatlatıcı ortam Arkadaş ve sosyal aktiviteler Sağlık ve huzur Kahve ve tatlı kombinasyonu 8/8 Kış filmlerinde hangi karakter senin tarzın? Enerjik ve meraklı Sıcakkanlı ve keyifli biri Maceracı ve dışa dönük Sakin ve düşünceli