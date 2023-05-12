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Hangi oylar geçersiz sayılacak? Oylar hangi durumlarda geçersiz olur? YSK açıkladı

12.05.2023 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hangi oylar geçersiz sayılacak, oylar hangi durumlarda geçersiz olur gibi soruların yanıtları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye bu pazar Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidecek. 64 milyondan fazla seçmenin oy kullanacağı seçimde YSK'dan geçersiz oylarla ilgili açıklama geldi. İşte oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler...

Hangi oylar geçersiz sayılacak? Oylar hangi durumlarda geçersiz olur? YSK açıkladı

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre İstanbul'da kayıtlı seçmen sayısı 11 milyon 360 bin 915 kişi olarak açıklandı. Seçmenleri bilgilendirme amaçlı kamu spotları ve afişler hazırlayan YSK, geçerli ve geçersiz oylarla ilgili sıklıkla merak edilen soruları da yanıtladı. Peki, Hangi oylar geçersiz sayılacak? Oylar hangi durumlarda geçersiz olur? İşte tüm merak edilenler...

HANGİ OYLAR GEÇERSİZ SAYILACAK?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

Bu işlemlerin ardından seçmenlerin imza atma zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekecek.

"EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

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Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

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YANLIŞ OY KULLANDIĞINI SÖYLEYEN SEÇMENE YENİ PUSULA VERİLİR Mİ?

Seçimde, seçmene iki oy pusulası verilecek. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin iki oy pusulası tek zarfa konulacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

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