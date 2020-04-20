Hangi telefon daha iyi?

Önceki karşılaştırmada Oppo Find X2 Pro diğer cihazlara oranla bir tık daha iyiydi. Bakalım Huawei ve Samsung’un amiral gemisi telefonları karşısında nasıl bir performans sergiliyor.

Ekran

Kağıt üzerinde OnePlus 8 Pro en etkileyici ekrana sahip telefon. Quad HD+ çözünürlük, HDR10+ teknolojisi ve bir milyar renk sayısı ile etkileyici 10 bit panele sahip. Ayrıca telefonda 120Hz ekran yenileme hızı olduğunu belirtelim. Telefon 6.78 inç diyagonal ekran ile bu üç telefon içinde en geniş paneline sahip olan telefon. Ekran konusunda Samsung Galaxy S20+ aynı çözünürlük ve aynı yenileme hızına sahip olsa da 120 Hz ekran yenileme hızı sadece Full HD+ çözünürlükte kullanılabiliyor. Huawei P40 Pro daha düşük bir ekran yenileme (hızı 90 Hz) sunuyor.

Yazılım ve Donanım

OnePlus 8 Pro vs Huawei P40 Pro vs Galaxy S20+ karşılaştırmasında sırada yazılım ve donanım var. OnePlus 8 Pro, Qualcomm’un Snapdragon 865 yonga seti ile birlikte geliyor. Samsung Galaxy S20 + bazı ülkelerde Snapdragon 865 bazı ülkelerde ise Snapdragon’dan daha güçsüz bir yonga seti olan Exynos 990 ile birlikte geliyor. Ülkemizde satışa sunulan modelde Exynos 990 kullanılıyor. Huawei P40 Pro’da Kirin 990 bulunuyor. Bu işlemcinin performansı da Snapdragon ile hemen hemen aynı. OnePlus 8 Pro ve Galaxy S20+ 12GB’a kadar RAM seçeneği sunarken Huawei P40 Pro 8GB RAM ile sınırlı kalıyor. Bütün modeller Android 10 işletim sistemi üzerine kurulan kendi arayüzleri ile birlikte gelecek.