Hangi telefon daha iyi?

OnePlus 8 Pro vs Huawei P40 Pro vs Galaxy S20+ karşılaştırmasında sırada yazılım ve donanım var. OnePlus 8 Pro, Qualcomm’un Snapdragon 865 yonga seti ile birlikte geliyor. Samsung Galaxy S20 + bazı ülkelerde Snapdragon 865 bazı ülkelerde ise Snapdragon’dan daha güçsüz bir yonga seti olan Exynos 990 ile birlikte geliyor. Ülkemizde satışa sunulan modelde Exynos 990 kullanılıyor. Huawei P40 Pro’da Kirin 990 bulunuyor. Bu işlemcinin performansı da Snapdragon ile hemen hemen aynı. OnePlus 8 Pro ve Galaxy S20+ 12GB’a kadar RAM seçeneği sunarken Huawei P40 Pro 8GB RAM ile sınırlı kalıyor. Bütün modeller Android 10 işletim sistemi üzerine kurulan kendi arayüzleri ile birlikte gelecek.

Kamera

OnePlus 8 Pro vs Huawei P40 Pro vs Galaxy S20+ karşılaştırmasında belki de en kritik nokta, kullanıcıyı en çok cezbeden kısım kamera kısmı. İşlemci konusunda 3 model arasında günlük kullanımda anlaşılmayacak kadar fark var. Aynı konu kamera performansında da söz konusu. Her telefonun kamera detaylarına sitemizden ulaşabilirsiniz. Biz direk uluslararası ölçüt olarak kabul edilen DxOMark’ı referans gösteriyoruz. Huawei’nin kamerası açık ara önde. Huawei P40 Pro DxOMark’tan 128 puan alarak ilk sıraya yerleşti.

Batarya

3 model arasında en küçük batarya Huawei P 40 Pro’da yer alıyor. OnePlus 8 Pro 4510 mAh kapasiteli bataryaya sahip. 30 W hızlı şarj teknolojisine yer veriyor. Galaxy S20+ 4500 mAh’lık bir batarya ve 25W’lık hızlı şarj desteği ile geliyor. 4200 mAh’lık batarya ile gelen P40’ta dünyanın en hızlı kablolu hızlı şarjı bulunuyor: 40 W.

Aşağıda telefonların tüm özelliklerinin karşılaştırmasını bulabilirsiniz. Karar sizin ancak hem kamera performansı hem de şarj konusunda diğer firmalardan daha üstün olması nedeniyle bizim tercihimiz P40 Pro.

Koronavirüs laboratuvar ortamında mı geliştirildi?