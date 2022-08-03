Hangi ten rengine hangi renk yakışır? Ten rengine uygun kıyafet seçimi

Genç model Rabia Sezgi kıyafet seçimi konusunda deneyimlerini şöyle aktardı;

BEYAZ TEN RENGİNE UYGUN KIYAFET SEÇİMİ

Beyaz ten daha çok koyu renklerin yakıştığı, pastel tonların sırıttığı bir cilt rengidir. Dolayısıyla kombinlerinizde açık renklerden, uçuk ve pastel tonlardan kaçınmalısınız.

Giyebileceğiniz renkler;

Siyah, kahverengi, füme, bordo, gri, koyu mavi tonları, koyu mor, zümrüt gibi seçenekler olmalıdır. Soğuk alt tonlu bir cilde sahipseniz pastel tonlardan, canlı ve uçuk renklerden kaçınmalısınız. Yaz aylarının vazgeçilmezi olan bu renkleri kombinlerinizde kullanmak isterseniz haki, siyah, gri gibi koyu tonlarla birlikte kullanmalısınız.

Ayrıca bacak bölgesi vücudunuzun üst bölümünden daha açık tonda olduğundan, kombininize açık renkli bir parça ekleyecekseniz bunu üst parçalarda değerlendirmeniz daha doğru olacaktır.

BUĞDAY TEN RENGİNE UYGUN KIYAFET SEÇİMİ

Buğday tenliler giyimde renk konusunda en şanslı olanlardır. Zira, çoğunlukla nötr alt tona sahip olan buğday tenliler her rengi kolayca taşıyabilir. Sıcak ya da soğuk alt tene sahip ciltlerin aksine buğday tene sahip olanlar neredeyse bütün renkleri vücudunda özgürce taşıyabilir!

Giyebileceğiniz renkler;

Keşfedilmiş tüm renkler sizin ten renginize hitap ediyor. Ancak özellikle açık mavi, petrol yeşili, pembe tonları, turkuaz gibi renkler teninizde görsel şölen oluşturacaktır.

Fakat buğday tenliler için de bir dezavantaj söz konusu… Kahverengi tonları cildinizin nerede başlayıp nerede bittiğini belli etmeyeceği için bu parçaları kullanırken dikkatli olmanızda fayda var.

ESMER – KOYU TEN RENGİNE UYGUN KIYAFET SEÇİMİ

Koyu ten rengine sahip olanlar da buğday tenliler kadar olmasa da şanslı sayılabilir. Koyu ten açık renkleri kusursuz biçimde sergilediği için ten renginizin kıymetini bilmelisiniz. Renk yelpazesi açık ve pastel tonlarda daha geniş olduğu için gardrobunuzu cıvıl cıvıl bir havaya sokabilirsiniz. Ancak koyu renkleri kullanırken dikkat! Siyah, kahverengi, lacivert, koyu mavi gibi renkleri tek başına kullanmamanızda fayda var. Bu renkleri mutlaka açık ya da soğuk renklerle kombinlemelisiniz.



