Hangi uyku duruşu sırt ağrınızı azaltabilir?

Bel ve sırt bölgenizde yaşadığınız ağrılarla deneyeceğiniz uyku pozisyonları ile mücadele edebileceğinizi biliyor muydunuz? BOYUN VE ÜST SIRT AĞRISI İÇİN UYKU POZİSYONU Sırtüstü yatmak, kilonuzu vücudunuzun her yerine eşit şekilde dağıtır . Bu şekilde, boynunuz ve sırtınızın üst kısmı gibi bölgelere daha az baskı uygularsınız. Ayrıca vücut, omurganızın ve iç organlarınızın hizalanması için de çalışır. Bu ağrı için yapılacak olan şey, biri boynunuzu desteklemek için bir diğeri de dizlerinizi desteklemek için yastık kullanmaktır. Bu da doğal eğrinin omurunuzda kalmasına yardımcı olur. OMURGA BOYUNCA AĞRI İÇİN UYKU POZİSYONU Bu genellikle midelerinin üzerinde uyuyan insanların uyku pozisyonudur. Başka bir pozisyonda zor uykuya dalarlar. Karnınızın altına ve pelvisinizin üst kısmına bir yastık yerleştirin.

Yastığın ince olduğundan emin olmalısınız. Sonuç olarak, karnınızın altındaki yastığın desteği sırtınızdaki baskıyı azaltırken siz de uykuya dalabilirsiniz. Sonuç alamazsanız, başınızın altındaki yastığı almayı deneyin.

ALT SIRT AĞRISI İÇİN UYKU POZİSYONU Eğer sağ ya da sol tarafınızın üstüne yatıyorsanız, sırt alt kısmınıza vücudunuzu taşımak için fazladan ağrı biner. Bu da doğal olmayan bir pozisyona omurganızı zorlar.

Bu şekilde yatıyorsanız dizlerinizi hafifçe yukarı bükmek ve aralarına bir yastık koymak en iyisidir. Bu şekilde belinizin alt kısmının ağrısını azaltır ve uyurken doğal eğriliğin korunmasını sağlarsınız. BEL AĞRISI İÇİN UYKU POZİSYONU Tam olarak bel bölgesinde ağrı çekiyorsanız, yaslanarak uyuma pozisyonu size yardımcı olabilir. Bu şekilde vücudunuzun gerer ve beliniz üzerinde baskı yapma olasılığını ortadan kaldırabilirsiniz.

Doğal eğriliği ayarlamak ve yeterli desteği sağlamak için sırtınıza ve boynunuza minder/yastık koyun.

Ekstra rahatlık için diz ve ayaklarınızın altına daha fazla yastık yerleştirin. GERİLMİŞ SİNİRLER İÇİN UYKU POZİSYONU Eğer omurilik disklerinden biri hafifçe doğal konumundan biraz kaymayı başladıysa, acı hissetmeye başlarsınız.

Her omur arasındaki boşluğu genişletmenize ve orijinal konumlarına yerleştirmeleri için itmenize izin veren bu pozisyonu deneyin . Vücudunuzu bu şekilde bükmek , omurunuzdaki ve sinirlerinizdeki baskıyı hafifleterek, bel ağrılarınızdan kurtulmanızı sağlar.