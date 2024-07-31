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Haniye suikastındaki detayı Ömer Çelik ilk kez açıkladı! Tahran'daki saldırının şifreleri çözülüyor: Füze İran dışından ateşlenmiş

31.07.2024 14:31
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Hamas lideri İsmail Haniye suikastı hakkında yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenlerken saldırıyla ilgili dikkat çeken 'füze' detayını açıkladı, "İsrail bu eylemi yaparak bir ‘bölge savaşı’ çıkarmak istediği konusunda irade beyanında bulunmuştur" diyerek tepkisini belirtti. Öte yandan İran basınına yansıyan bir detaya göre ise Haniye'nin bulunduğu konuta düzenlenen saldırının gerçekleşme biçimine dikkat çekildi.

Haniye suikastındaki detayı Ömer Çelik ilk kez açıkladı! Tahran'daki saldırının şifreleri çözülüyor: Füze İran dışından ateşlenmiş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Bana ilk gelen bilgiler doğruysa" deyip saldırının nasıl düzenlendiğine ilişkin ayrıntıyı basın toplantısında açıkladı. Öte yandan saldırının gece 02.00 sularında gerçekleştiği de öğrenildi.

"BUGÜN GERÇEKLEŞTİRİLEN BU SALDIRI NET BİR ŞEYİ ORTAYA KOYUYOR"

Ömer Çelik Haniye'ye suikastla ilgili konuşmak üzere kameralar karşısına geçerek basın toplantısı düzenledi. İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

  • Ömrünü Filistin davasına adamış Heniyye'nin şehit edilmesi sadece Filistin halkının acısı değildir. Heniyye, bütün İslam dünyasının şehididir. Bugün gerçekleştirilen bu saldırı net bir şeyi ortaya koyuyor ki, katliamcı ve soykırımcı şebeke bundan sonra zulümlerini artırarak devam edecek.

  • Dünya barışının kilidi Orta Doğu barışıdır, Orta Doğu barışının kilidi de Filistin barışıdır. Bir takım dini referansları istismar ederek ‘siyasi proje’ peşinde koşan bu soykırımcı hükümet bugün gelinen noktada tamamen bölge barışını hedef aldığını göstermektedir.

  • Netanyahu hem kendi kişisel durumunu kurtarmak için hem de kendisinin ve ekibinin yargılanmasını önlemek için ‘katliamcı’ ve ‘yayılmacı’ siyaseti bölgeye yaymaya çalışıyor. İsrail bu eylemi yaparak bir ‘bölge savaşı’ çıkarmak istediği konusunda irade beyanında bulunmuştur.

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"İLK BİLGİLERE GÖRE FÜZE BAŞKA BİR ÜLKEDEN ATEŞLENMİŞ"

  • Bendeki ilk bilgiler İran dışından ateşlenen bir füzeyle bu suikastın gerçekleştirildiği şeklinde. Eğer ilk gelen bilgiler doğruysa, başka bir devletin topraklarından Tahran'a füze atılarak bu alçak eylem gerçekleştirilmişse İsrail'in bütün bölgede suikastlar ve istikrarsızlaştırıcı eylemler organizasyon içerisinde olduğu görülmektedir.

"BUGÜN ARTIK YENİ BİR FAZA GEÇİLDİ"

  • Netanyahu ve Hitler'in ekibine benzeyen ekibi, insanlık tarihinde görülmemiş bir soykırıma imza attılar. Bunun karşısında en net, en güçlü ses Türkiye'den çıktı.

  • Bugün artık yeni bir faza geçilmiştir. Şimdiye kadar bölge ülkelerinden yapılanlara ‘karşılık veririz’ diyen İsrail, bugün gerçekleştirdiği bu suikastle beraber bir bölge savaşı istediğinin ilk tetiğini çekmiştir. İsrail hükümeti bütün bölgedeki ülkelerin milli güvenliğini tehdit etmektedir.

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İRAN BASINI, HENİYYE'NİN BULUNDUĞU KONUTUN HAVADAN SALDIRIYA UĞRADIĞINI DUYURDU

Öte yandan İran basınında saldırıyla ilgili bir detay yer aldı. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Heniyye'nin Tahran'ın kuzeyinde Devrim Muhafızları Ordusu'nun korumasındaki gaziler için hizmet veren bir konutta 02.00 sularında havadan atılan bir mermiyle hedef alındığını duyurdu.

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İRAN'IN BAŞKENTİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Ömer Çelik
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