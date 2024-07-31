Haniye suikastındaki detayı Ömer Çelik ilk kez açıkladı! Tahran'daki saldırının şifreleri çözülüyor: Füze İran dışından ateşlenmiş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Bana ilk gelen bilgiler doğruysa" deyip saldırının nasıl düzenlendiğine ilişkin ayrıntıyı basın toplantısında açıkladı. Öte yandan saldırının gece 02.00 sularında gerçekleştiği de öğrenildi.
Ömer Çelik Haniye'ye suikastla ilgili konuşmak üzere kameralar karşısına geçerek basın toplantısı düzenledi. İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:
Ömrünü Filistin davasına adamış Heniyye'nin şehit edilmesi sadece Filistin halkının acısı değildir. Heniyye, bütün İslam dünyasının şehididir. Bugün gerçekleştirilen bu saldırı net bir şeyi ortaya koyuyor ki, katliamcı ve soykırımcı şebeke bundan sonra zulümlerini artırarak devam edecek.
Dünya barışının kilidi Orta Doğu barışıdır, Orta Doğu barışının kilidi de Filistin barışıdır. Bir takım dini referansları istismar ederek ‘siyasi proje’ peşinde koşan bu soykırımcı hükümet bugün gelinen noktada tamamen bölge barışını hedef aldığını göstermektedir.
Netanyahu ve Hitler'in ekibine benzeyen ekibi, insanlık tarihinde görülmemiş bir soykırıma imza attılar. Bunun karşısında en net, en güçlü ses Türkiye'den çıktı.
Öte yandan İran basınında saldırıyla ilgili bir detay yer aldı. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Heniyye'nin Tahran'ın kuzeyinde Devrim Muhafızları Ordusu'nun korumasındaki gaziler için hizmet veren bir konutta 02.00 sularında havadan atılan bir mermiyle hedef alındığını duyurdu.
Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.
İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.
Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti. (AA)