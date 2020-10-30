Hapis cezası ile aranan şahsı ruhsatsız silahla yakalandı

Zonguldak’ta hakkında hapis cezası bulunan şüpheli, ruhsatsız silah taşırken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak merkezde Organize Suç Örgütleri ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda; şehir merkezi Gazipaşa Caddesi’nde araçla seyir halinde bulunan S.K (43) isimli şahıstan bir adet Glock marka ruhsatsız tabanca ve 15 adet mermi ele geçirildi. Ayrıca "Ruhsatsız Silahlarla Mermileri Satın Alma Veya Taşıma Veya Bulundurma" suçundan 8 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan R.K (45) isimli bir şahıs da Zonguldak Merkez de yakalanarak gözaltına alındı.

