Hapishanede ölecek! "Son derece tehlikeli..."

Anthony Russell, da sadece altı gün içinde bir anne ve oğlunun yanı sıra beş aylık hamile bir kadını da öldürmekten suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 21 Ekim 2020'de Coventry'deki bir dairede 32 yaşındaki David Williams'ı ve ayrıca, dört gün sonra 25 Ekim'de şehirde ayrı bir dairede Williams'ın 58 yaşındaki annesi Julie Williams'ı da öldürdüğünü itiraf etmişti.

Russell daha sonra 31 yaşındaki Nicole McGregor'a tecavüz edip kadını öldürdü. Kadının cesedi Leamington Spa yakınlarındaki ormanlık bir alana atılmış olarak bulundu. Russell bu cinayeti de kabul etti ve Warwick Crown Court'ta yeniden görülen bir duruşmada, 90 dakikadan kısa sürede oybirliğiyle tecavüzden suçlu bulundu.

"SON DERECE TEHLİKELİ"

Mahkeme, müebbet hapis cezalarının sadece cezai olarak oldukça gerekli görülen “son derece ciddi” davalar için ayrıldığını açıkladı. Yargıç, Russell ile ilgili "Bu, müebbet hapis cezasını hak eden davalardan biri.Hayatının geri kalanı boyunca gözaltında kalacak ve serbest bırakılması için asla Şartlı Tahliye Kuruluna başvuramayacak. O herhangi bir insana karşı çok ciddi şiddet uygulamaya hazır bir adam. Hem onu tanıyanlar hem de tanımayanlar için son derece tehlikeli." ifadelerini kullandı.

McGregor beş aylık hamileydi ve Russell tarafından vahşice saldırıya uğramadan önce bebeğinin bebeğinin ultrason görüntüsünü ona göstermişti. "Hissiz ve hesapçı" bir uyuşturucu kullanıcısı olan Russell, genç kadına tecavüz edip öldürdükten sonra baba adayına ürpertici bir şekilde "Bahse girerim, onun doğmasını bekleyemezsin." dedi. Dünkü mahkemenin ardından Polis, Russell'ı "şeytani" olarak nitelendirdi.

İLK İKİ KURBANI BİR ANNE-OĞUL

Katil, ilk kurbanı Williams'ı bir kordonla boğdu ve cesedi yatağının altına bıraktı. Beş gün sonra polis tarafından 87 yerinden yaralı olarak bulundu. Sonrasında Russell, "kız arkadaşıyla seks yapan" bir adamı öldürdüğünü iddia etti. Russell'ın Williams'ın annesini oğlunu öldürdüğünü öğrenince öldürüldüğü düşünülüyor. Russell'ın Williams'ın annesine saldırısı "şiddetli ve sürekli" olarak tanımlandı. Savcıların açıklamasına göre, katil onu boğmuş, ayrıca başına ve boynuna beş kez vurmuş. 113 ayrı yarası varmış.

ULUSAL BİR İNSAN AVI

Jüriye gösterilen güvenlik kamerası görüntüleri, üçüncü kurban McGregor ve Russell'ın 26 Ekim'de saat 19.45'te Leamington Spa'da birlikte yürüdükleri anları gösteriyor. Açılış konuşması sırasında savcı Zoe Johnson QC video hakkında şunları söyledi: "Bu, Nicole'ün canlı görüldüğü son an. Sanıkla görüştükten sadece üç saat sonra Nicole, onunla Newbold Comyn'e yürümeyi kabul etti. Sanığın Nicole'ü Comyn'e gitmeye ikna ettiğini düşünüyoruz. Seks için değil, daha çok uyuşturucu için. Sanık, Nicole McGregor'u bu görüntü çekildikten kısa bir süre sonra, yani tanışmalarından sadece birkaç saat sonra öldürdü."

Cinayetten sonra Russell, McGregor'un partnerinin onu aramasına yardım ediyormuş gibi davrandı. Katil sonunda ulusal bir insan avına konu oldu ve 78 yaşındaki bir adamın arabasını çalarak Leamington'dan kaçtı. Russell, emekli adamın kapı zilini çaldı ve yol tarifi istedi ve kurbanın dikkati dağıldığında, arkadan kafasına bir tuğlayla vurdu ve yaşlı adamın kafasında kırık ve beyin kanamasına sebep oldu.

KABUL ETTİ

Katil 30 Ekim'de çalıntı Ford C-Max'i ve Russell'ı yolda park etmiş halde arka koltukta otururken bulmasının ardından tutuklandı. Gözaltına alınırken memurlara "Kabul ediyorum, yaptım" dedi.

Bugün hüküm verirken yargıç mahkemeye şunları söyledi: "Bu suçların hiçbiri rastgele veya sebepsiz değildi. Bunun, ‘son derece ciddi’ tanımına tam anlamıyla denk düşen bir dava olduğundan hiç şüphem yok. Üç cinayet işlendi ve her birinin zamanı ve mekanı birbirinden farklı. Her biri, sürdürülen ve vahşice yapılan ayrı bir cinayet eyleminin sonucuydu. Her biri çok önemli şiddet kullanımını içeriyordu."dedi.