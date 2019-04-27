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Haramidere'de otobüs ile minibüsün çarpışma anı kamerada : 1 ölü, 2 yaralı 3 (aktüel görüntüyle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 16:32 | Son Güncelleme

  Ersan SAN - İhsan DÖRTKARDEŞ - İstanbul DHA - D100 Karayolu Haramidere yan yolda otobüs ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Ersan SAN - İhsan DÖRTKARDEŞ - İstanbul DHA - D100 Karayolu Haramidere yan yolda otobüs ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı

D100 Haramidere yan yolda Avcılar yönünde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs direğe çarptı. Savrulan minibüse arkadan gelen otobüs çarptı. Kazada devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Feci kaza otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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