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  4. Hareket halindeki kamyona binmek isterken canından oldu! Korkunç kaza kamerada

Hareket halindeki kamyona binmek isterken canından oldu! Korkunç kaza kamerada

22.09.2023 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da, dehşete düşüren bir kaza meydana geldi. Halde çalışan Hamza Ergin (27), hareket halindeykn kapısına tutunup gitmek istediği kamyonun altında kaldı. Ergin hayatını kaybederken, kaza anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Korkunç kaza, saat 14.00 sıralarında, Karatay ilçesi Selim Sultan Mahallesi, Toptan Sebze ve Meyve Hali'nde meydana geldi. Hamza Ergin, çalıştığı halden dışarı çıkan Muammer Eker'in (58) kullandığı hareket halindeki kamyonun sağ kapı koluna tutunup, bir ayağını da basamağa koyarak nizamiye kapısına kadar gitmek istedi.

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Ancak bu sırada eli kayan Ergin, birkaç adım atıp bu kez aynadan tutunmak isterken düşüp, kamyonun altında kaldı. Durumu fark etmeyen sürücü Eker de bir süre yoluna devam etti. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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İhbarla adrese polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler, Ergin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücü Eker, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Ergin'in cansız bedeni de otopsi için Konya Şehir Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya kamyon hal

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