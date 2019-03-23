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Hareket halindeki otomobil alev aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 21:13 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, hareket halindeki otomobilin motor kısmında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, hareket halindeki otomobilin motor kısmında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Gazi Onur Yılmaz yönetimindeki 34 F 3716 plakalı otomobilin motor kısmından bir anda duman yükselmeye başladı. Otomobilini yol kenarına park eden Yılmaz alevleri söndürmeye çalıştı. Bu sırada yangını görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil ise kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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