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Hareketlenme başladı: Samsung'tan ekran altı kameralı telefon geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.09.2020 09:50 | Son Güncelleme

Samsung ekran altı kameralı ilk telefonunu hazırlıyor olabilir. Bu iddianın sahibi daha önce birçok akıllı telefonun sızıntısını gerçekleştiren Ice Universe. Sızıntı kaynağına göre ZTE Axon 20 5G'den sonra hareketlenen ekran altı kameralı telefon pazarına Samsung Galaxy S21 ile hızlı bir giriş yapabilir.

Hareketlenme başladı: Samsung'tan ekran altı kameralı telefon geliyor!

Ekran altı kameralı telefonlar artık hiç olmadığı kadar gerçekler. Bunda ZTE'nin dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu Axon 20 5G ile piyasaya çıkmasının büyük payı var. Zira, ZTE ekran altı kameralı telefon geliştiren rakiplerinin aksine ilk adımı atan oldu ve ZTE Axon 20 5G'yi piyasaya sürdü. Xiaomi ise üçüncü nesil ekran altı kamera teknolojisinin yeteneğini bir video ile gözler önüne serdi. Fakat ekran altı kameralı telefonlar için Samsung'tan uzun zamandır bir ses yok. Sızıntı kaynakları ise aslında hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını söylüyor. En azından Samsung için.

SAMSUNG'UN EKRAN ALTI KAMERALI TELEFONU: GALAXY S21

Samsung Galaxy Note 20 Ultra ve daha birçok akıllı telefon tanıtılmadan önce sızıntılar gerçekleştiren Ice Universe, bu kez Samsung'un ekran altı kameralı ilk telefonu hakkında bazı iddialar öne sürdü. Ice Universe'ün Twitter hesabından paylaştığı o iddialara göre Samsung, 2021 yılında ilk ekran altı kameralı akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Bu telefon, Samsung Galaxy S21 olacak.

GALAXY S21 İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Galaxy S21'in ekran altı kamera teknolojisi için Samsung'un çalışmalara devam ettiği söyleniyor. Samsung'un ekran altı kamera konusunda ileri teknolojilere sahip olduğu da iddialarla birlikte ifade ediliyor. Fakat Samsung'un ekran altı kamera teknolojisinin nasıl çalıştığını henüz görmediğimiz için yorum yapmak pek doğru değil. Doğru bir yorum için Galaxy S21'i beklemek en doğrusu.

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