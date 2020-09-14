Hareketlenme başladı: Samsung'tan ekran altı kameralı telefon geliyor!

Ekran altı kameralı telefonlar artık hiç olmadığı kadar gerçekler. Bunda ZTE'nin dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu Axon 20 5G ile piyasaya çıkmasının büyük payı var. Zira, ZTE ekran altı kameralı telefon geliştiren rakiplerinin aksine ilk adımı atan oldu ve ZTE Axon 20 5G'yi piyasaya sürdü. Xiaomi ise üçüncü nesil ekran altı kamera teknolojisinin yeteneğini bir video ile gözler önüne serdi. Fakat ekran altı kameralı telefonlar için Samsung'tan uzun zamandır bir ses yok. Sızıntı kaynakları ise aslında hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını söylüyor. En azından Samsung için.

SAMSUNG'UN EKRAN ALTI KAMERALI TELEFONU: GALAXY S21

Samsung Galaxy Note 20 Ultra ve daha birçok akıllı telefon tanıtılmadan önce sızıntılar gerçekleştiren Ice Universe, bu kez Samsung'un ekran altı kameralı ilk telefonu hakkında bazı iddialar öne sürdü. Ice Universe'ün Twitter hesabından paylaştığı o iddialara göre Samsung, 2021 yılında ilk ekran altı kameralı akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Bu telefon, Samsung Galaxy S21 olacak.

Samsung Display's under-screen camera solution is much ahead of other solutions, and Samsung mobile phones have stricter requirements for under-screen camera effects than other brands. When the two meet, the under-screen camera of the Galaxy S21 is in Schrodinger's cat state. — Ice universe (@UniverseIce) September 11, 2020

GALAXY S21 İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Galaxy S21'in ekran altı kamera teknolojisi için Samsung'un çalışmalara devam ettiği söyleniyor. Samsung'un ekran altı kamera konusunda ileri teknolojilere sahip olduğu da iddialarla birlikte ifade ediliyor. Fakat Samsung'un ekran altı kamera teknolojisinin nasıl çalıştığını henüz görmediğimiz için yorum yapmak pek doğru değil. Doğru bir yorum için Galaxy S21'i beklemek en doğrusu.

