Hareketlenme başladı: Samsung'tan ekran altı kameralı telefon geliyor!

Ekran altı kameralı telefonlar artık hiç olmadığı kadar gerçekler. Bunda ZTE'nin dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu Axon 20 5G ile piyasaya çıkmasının büyük payı var. Zira, ZTE ekran altı kameralı telefon geliştiren rakiplerinin aksine ilk adımı atan oldu ve ZTE Axon 20 5G'yi piyasaya sürdü. Xiaomi ise üçüncü nesil ekran altı kamera teknolojisinin yeteneğini bir video ile gözler önüne serdi. Fakat ekran altı kameralı telefonlar için Samsung'tan uzun zamandır bir ses yok. Sızıntı kaynakları ise aslında hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını söylüyor. En azından Samsung için.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra ve daha birçok akıllı telefon tanıtılmadan önce sızıntılar gerçekleştiren Ice Universe, bu kez Samsung'un ekran altı kameralı ilk telefonu hakkında bazı iddialar öne sürdü. Ice Universe'ün Twitter hesabından paylaştığı o iddialara göre Samsung, 2021 yılında ilk ekran altı kameralı akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Bu telefon, Samsung Galaxy S21 olacak.

Samsung Display's under-screen camera solution is much ahead of other solutions, and Samsung mobile phones have stricter requirements for under-screen camera effects than other brands. When the two meet, the under-screen camera of the Galaxy S21 is in Schrodinger's cat state.