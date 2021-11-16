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  4. Hareketli anlar! Bekçilerden kaçarken ortalığı birbirine kattı

Hareketli anlar! Bekçilerden kaçarken ortalığı birbirine kattı

16.11.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de bir şüpheli şahsın çalıntı otomobille kapısı açık şekilde geri viteste bekçilerden kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli şahıs kendisini kovalayan bekçilerden kurtulunca aracı terk etti.

Hareketli anlar! Bekçilerden kaçarken ortalığı birbirine kattı

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Cumhuriyetler Sokak’ta meydana geldi. Rutin devriye esnasında bekçiler, durumundan şüphelendiği otomobili durdurmak istedi. Otomobilin sürücüsü ‘dur’ ihtarına uymayarak aracı geri vitese alarak bekçilerden kaçmaya başladı.

Süratli bir şekilde sokakta ilerleyen otomobil, şüpheli sürücünün manevrasıyla yoldaki başka bir araca çarpmak üzereyken durabildi. Daha sonra tekrar kaçmak için geldiği yöne doğru ilerleyen şüpheli aracı, kendisine doğru gelen bekçilerin üzerine sürdü. Bekçiler ezilmekten son anda kurtulurken, şüpheli şahıs uzaklaştıktan sonra aracı terk ederek kayıplara karıştı.

Polis ekipleri olay hakkında soruşturma başlattı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
bekçi Eskişehir
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