Harmandalı Geri Gönderme Merkezine ilişkin iddialar

Bugüne kadar İzmir Barosuna bağlı görev alan ve ideolojik davranan bazı avukatlar tarafından Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne ilişkin çeşitli iddiaların dile getirildiği ve kamuoyunun yanlış yönlendirilmeye çalışıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her iddia karşısında hassas davranarak gerekli araştırmalar yapılmış ve iddialarının tümünün asılsız olduğu ortaya çıkartılmış ve İzmir Valiliğince müteaddit defalar açıklama yapılmıştır. Ayrıca, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi 2016 yılından bu yana Valilik tarafından her ay düzenli olarak denetlenmektedir. Geçtiğimiz hafta 23 Temmuz'da İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi hakkında yayımlanan haberde yer alan, yabancılara kötü muamele iddiaları da İzmir Valiliğince incelenmektedir."

