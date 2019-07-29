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Harmandalı Geri Gönderme Merkezine ilişkin iddialar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 23:08 | Son Güncelleme

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü: - "Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde kalan yabancıların yardım çığlıklarında bulunduğu, avukatların merkezde kilitli kaldığı, işkencenin yapıldığı ve ölüm olayının gerçekleştiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır"

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, "Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde kalan yabancıların yardım çığlıklarında bulunduğu, avukatların merkezde kilitli kaldığı, işkencenin yapıldığı ve ölüm olayının gerçekleştiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı" bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne yönelik medyada bazı haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Son günlerde medyada yer alan ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan tarafından dile getirilen Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde kalan yabancıların yardım çığlıklarında bulunduğu, avukatların merkezde kilitli kaldığı, işkencenin yapıldığı ve ölüm olayının gerçekleştiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Bugüne kadar İzmir Barosuna bağlı görev alan ve ideolojik davranan bazı avukatlar tarafından Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne ilişkin çeşitli iddiaların dile getirildiği ve kamuoyunun yanlış yönlendirilmeye çalışıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her iddia karşısında hassas davranarak gerekli araştırmalar yapılmış ve iddialarının tümünün asılsız olduğu ortaya çıkartılmış ve İzmir Valiliğince müteaddit defalar açıklama yapılmıştır. Ayrıca, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi 2016 yılından bu yana Valilik tarafından her ay düzenli olarak denetlenmektedir. Geçtiğimiz hafta 23 Temmuz'da İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi hakkında yayımlanan haberde yer alan, yabancılara kötü muamele iddiaları da İzmir Valiliğince incelenmektedir."

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