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Harmankaya Şelaleleri, Türkiye'nin 113'üncü 'Tabiat Anıtı' oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 18:22 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10'uncu Bölge Müdürlüğü, Zonguldak'ta birbirine yakın 10 şelaleden oluşan Harmankaya Şelaleleri'ni Türkiye'nin 113'üncü 'Tabiat Anıtı' olarak ilan etti.

Harmankaya Şelaleleri, Türkiye'nin 113'üncü 'Tabiat Anıtı' oldu

ZONGULDAK, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10'uncu Bölge Müdürlüğü, Zonguldak'ta birbirine yakın 10 şelaleden oluşan Harmankaya Şelaleleri'ni Türkiye'nin 113'üncü 'Tabiat Anıtı' olarak ilan etti.
Kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta 1 metreden 10 metreye kadar değişen büyüklükte 10 şelaleden oluşan Harmankaya Şelaleleri'ne, özellikle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde yerli turistler ilgi gösteriyor. DKMP 10'uncu Bölge Müdürlüğü, 1580 dekarlık alanı 'Tabiat Anıtı' olarak ilan etti.
Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 'Harmankaya Şelaleri Tabiat Anıtı' adını alan bölgenin hazırlanan projenin hayata geçmesiyle, özellikle doğa tutkunları için cazibe merkezi haline gelmesinin hedeflendiği belirtti. Açıklamada, "Eşsiz doğası ve şehir merkezine yakınlığı ile dikkat çeken Harmankaya Şelaleleri Tabiat Anıtı aynı zamanda zorlu bir coğrafyaya sahip. Zorlu coğrafyasına rağmen her yaştan doğa tutkunu, dört mevsim kanyonun eşsiz güzelliklerini ziyaret edebilecek" denildi.

FOTOĞRAFLI

Harmankaya Şelaleleri, Türkiye'nin 113'üncü 'Tabiat Anıtı' olduHarmankaya Şelaleleri, Türkiye'nin 113'üncü 'Tabiat Anıtı' olduHarmankaya Şelaleleri, Türkiye'nin 113'üncü 'Tabiat Anıtı' oldu

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