Harper's Bazaar'a, 153 yıllık tarihinde ilk kez siyah genel yayın yönetmeni!

George Floyd’un öldürülmesinin ardından tüm dünyada ırkçılık tartışmaları yeniden alevlenirken, basın dünyasından ‘manidar’ bir hamle geldi. Ünlü moda dergisi Harper's Bazaar’ın ABD yayınlarının başına 153 yıl sonra ilk kez siyah bir kadın getirildi.

Vanity Fair dergisinde baş moda direktörü olarak görev yapan Samira Nasr, Glenda Bailey’den boşalan genel yayın yönetmenliği koltuğunu sahibi oldu.

Nasr, ‘ulus olarak tarihin bu özel anında bu göreve seçildiği için onurlandırılmış hissettiğini’ söyledi.

Sosyal medya aracılığıyla açıklama yapan Nasr, “Lübnanlı bir baba ve Trinidadlı bir annenin gururlu bir evladı olarak, dünya görüşüm engindir ve temsilin önemli olduğu inancına bağlıdır. Merceğim doğuştan renkli ve bu nedenle, zamanımızın ilham verici sesleri olduğuna inandığım tüm bireylere ışık tutan Bazaar'ın tarihinde yeni bir bölüme başlamak benim için önemli” ifadelerini kullandı.

PROTESTOLARDA DAYANIŞMA MESAJI

Moda, sanat, pop kültürünün yanı sıra kadınların insan hakları gibi önemli konularda bilgi sahibi olması için de çalışacağını belirten Nasr, George Floyd’un öldürülmesinin ardından başlayan polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı protestolara dayanışma mesajı gönderdi.

Samira Nasr, “Sizi anlıyorum, size teşekkür ediyorum ve umuyorum ki eşitlik mesajını büyütmek için güçlerimizi birleştirebiliriz, çünkü siyahların yaşamı değerlidir” dedi.

Nasr’ın yeni görevi basın ve moda dünyasında memnuniyetle karşılanırken, pek çok isim bunun 153 yıl boyunca neden yapılmadığını da sorguladı.

