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Harran Üniversitesindeki balık ölümleri iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 23:13 | Son Güncelleme

Harran Üniversitesi: - "Osmanbey Kampüsü'nde bulunan yapay gölette yapılan temizlik çalışmaları sırasında, aktarılan balıklarda da ölüm olmamıştır. Taşıma esnasında gerekli hassasiyet en üst seviyede gösterilmiştir"

Harran Üniversitesinden, yerleşke içerisindeki havuzda yapılan temizleme çalışmalarında aktarım sırasında balık ölümü yaşandığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Harran Üniversitesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Osmanbey Kampüsü'nde bulunan yapay gölette yapılan temizlik çalışmaları sırasında balık ölümleri meydana geldiğine ilişkin sosyal medyadaki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, göletin büyüklüğüne dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalar sırasında göletlerde bulunan balıkların yüzde 95'lik kısmı aktarılmıştır. Yüzey alanı 20 dönüm civarında olup oldukça geniş bir alanda işlem gerçekleştirilmektedir. Bu tip çalışmalarda yüzde 10'luk zayiat daima kabul edilir. Aktarılan balıklarda da ölüm olmamıştır. Taşıma esnasında gerekli hassasiyet en üst seviyede gösterilmiştir. Tüm bu çalışmalar uzmanlar denetiminde yürütülmektedir."

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