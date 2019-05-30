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Harran’da eğitimcilere saldırıya tepki

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 16:40 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, İstanbul'un fethinin yıl dönümü için düzenlenen programda, isminin anons edilmediği öne sürülen Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un yakınlarınca Harran İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Demiroğlu ile okul müdürü Ahmet Karademir'in dövülmesine meslektaşları tepki gösterdi.

Harran’da eğitimcilere saldırıya tepki

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, İstanbul'un fethinin yıl dönümü için düzenlenen programda, isminin anons edilmediği öne sürülen Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un yakınlarınca Harran İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Demiroğlu ile okul müdürü Ahmet Karademir'in dövülmesine meslektaşları tepki gösterdi.
İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü dolayısıyla dün Harran’daki Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’un adı anons edilmemesi üzerine çıkan tartışmada başkanın yakınları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Demiroğlu ile okul müdürü Ahmet Karademir'i öğrencilerin gözleri önünde dövdü. Öğretmenler saldırının ardından hastaneye kaldırıldı. Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, düzenlediği basın toplantısıyla olaya tepki gösterdi.
Harran'da yaşananların asla kabul edilemeyeceğini ve öğretmenlere şiddetin mazur görülemeyeceğini belirten Coşkun, şöyle dedi:
"Program sonrasında, başlayan arbede de okul müdürü ve arbedeyi önlemeye çalışan İlçe Milli Eğitim Müdürü, Harran Belediye Başkanı’nın yanındakiler tarafından darp edilmişlerdir. Bugüne kadar öğrencileri ve velileri tarafından darp edilen, yaralanan ve ne yazık ki öldürülen öğretmene şiddet vakalarına Harran ilçemiz makam sahiplerinin gölgesi altında olanların saldırısıyla şahitlik yapmak durumunda kalmıştır. Bilinmelidir ki, hiçbir makam sahibi, bulunduğu makamın sağladığı kamu gücünü vatandaşına karşı kullanma serbestisine sahip değildir. Böylesi bir programı, o programı düzenleyen okul müdürüne saldırı ve darp ile neticelendirmenin izahı mümkün değildir. Elim hadisenin ardından Şanlıurfa Valiliği tarafından olayın ön incelemenin yapılması için bir Vali Yardımcısının görevlendirilmiş olması sevindiricidir. Ancak, ifadesi alınan kamu personelinin özgür iradeleriyle fikirlerini yansıtabilecekleri bir ortamın oluşturulması adaletin tecellisi hususunda oldukça önemlidir.”
Öte yandan darp edilen Harran İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Demiroğlu ile Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Ahmet Karademir'in tedavilerinin ardından şikayetçi olmadıkları Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’la bir araya gelerek aralarındaki tartışmayı sonlandırdıkları öğrenildi.
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Harran’da eğitimcilere saldırıya tepkiHarran’da eğitimcilere saldırıya tepkiHarran’da eğitimcilere saldırıya tepkiHarran’da eğitimcilere saldırıya tepki

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