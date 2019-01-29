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Hartum'da rejim karşıtı gösteriler sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 22:40 | Son Güncelleme

Hartum'da rejim karşıtı gösteriler sürüyor

HARTUM (AA) - Sudan'ın başkenti Hartum'da rejim karşıtı gösteriler düzenlendi.

Sudan'da çeşitli meslek örgütlerini çatısı altında barındıran Sudan Meslek Grupları Birliği ve 3 muhalif grubun çağrısı üzerine başkent Hartum'un yanı sıra Bahri ve Umdurman kentlerindeki birçok mahalle gösterilere sahne oldu.

Hartum'un doğusundaki Berri Mahallesi'nde Sudan güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Hartum'un batısındaki Umdurman kentinin ana caddelerinde konuşlanan güvenlik güçleri de bazı göstericileri gözaltına aldı.

Sudan Meslek Grupları Birliği, Nida Sudan İttifakı, Ulusal Birlik Güçleri ve Muhalif Toplanma Koalisyonu tarafından yapılan ortak açıklamada, Hartum, Bahri, Umdurman kentleri ile Cebel Evliya, Şark Nil, Kereri ve Umbedde bölgelerinde 24 noktada yerel saatle 15.00'de toplanılacağı ve kent merkezlerine doğru yürüyüşe geçileceği belirtilmişti.

Öte yandan Sudan Enformasyon Bakanlığı'ndan kısa süre önce yapılan yazılı açıklamada, ülkede bir ayı aşkın süredir devam eden gösterilerde gözaltına alınan herkesin serbest bırakılacağı bildirilmişti.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Uluslararası Af Örgütü, gösterilerde 40 kişinin hayatını kaybettiğini iddia ediyor.

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