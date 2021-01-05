Harvard profesöründen 'dünya dışı yaşam' açıklaması

Evrende gezegenimize benzeyen 40 milyar gezegen var. Ancak hala Dünya’nın dışında bir yaşamın olduğunu kanıtlayan bir bulguya ulaşamadı.

Ancak Harvard Üniversitesi Astronomi Bölümü Başkanı Prof. Avi Loeb'e göre, dünya dışı yaşama ait bir cisim yakın zamanda gezegenimizin yakınından geçti.

"Dünya Dışı: Dünyanın Ötesinde Akıllı Yaşamın İlk İşareti" adlı kitabında profesör, söz konusu cismin bir gök taşı değil uzaylı teknolojisinin ürünü olduğu iddiasında.

Loeb'in kitabında yer verdiği iddiaya göre, bu bir kuyruklu yıldız değil, uzaylı medeniyetinin teknolojisine ait bir atık olabilir.

Loeb iddiasını desteklemek için cismin daha önce keşfedilen hiçbir göktaşına benzemediğini ve herhangi bir göktaşından veya kuyruklu yıldızlardan en az 10 kat daha yansıtıcı olduğunun altını çiziyor.

Loeb'in dikkat çektiği bu cisim ilk defa Ekim 2017’de tespit edilmiş ve Güneş Sistemi’ne dışarıdan gelmiş ilk yıldızlararası nesne olarak tanımlanmıştı.

Gökbilimciler söz konusu nesnenin yörüngesinden yola çıkarak Güneş’in kütle çekimiyle bağı olmadığı sonucuna varmıştı.

