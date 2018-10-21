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Hasan Nail Canat mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 14:32 | Son Güncelleme

Tiyatro sanatçısı, şair ve yazar Hasan Nail Canat'ın vefatının 14. yılında Eyüp Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi - Canat'ın kızı Hale Canat Cürgül: - "Türk tiyatrosunda, geleneksel tiyatroda, bizi biz yapan değerler adına bir ekoldü babam ve bu ekolün izinde yürüyen birçok öğrencisi de oldu" - Canat'ın öğrencisi ve damadı Birol Cürgül: - "O işinin bir manevi karşılığı bulunduğunu, insanlara ulaşmanın en etkili yolu olduğunu bildiği için sanat çalışmalarını inançla, azimle ve gayretle gerçekleştirdi"

İSTANBUL (AA) - Tiyatro sanatçısı, şair ve yazar Hasan Nail Canat, vefatının 14. yılında mezarı başında anıldı.

Eyüp Mezarlığı'ndaki anma törenine, "Sanat Hakk içindir" felsefesinden hareketle dini, ahlaki ve sosyal eksikleri yazıp yönettiği ve oynadığı eserlere taşıyan sanatçının ailesi, arkadaşları ve Esenler Sanat Evi (ESEV) öğrencileri katıldı.

Törende AA muhabirine açıklamada bulunan Canat'ın kızı Hale Canat Cürgül, babasının bir ekol olduğunu ifade ederek, "Türk tiyatrosunda, geleneksel tiyatroda, bizi biz yapan değerler adına bir ekoldü babam ve bu ekolün izinde yürüyen birçok öğrencisi de oldu." dedi.

Cürgül, sanat yaşamında babasının uzun yıllar boyunca hafızalardan silinmeyecek eserler bıraktığını aktararak, şöyle devam etti:

"Kitapları ve diğer eserleri olsun birçok güzel insana ulaştı ve onların elinde, dilinde şekillendi. Onu çok özlüyoruz. Fakat yokluğunu pek fazla hissetmiyoruz. Çünkü rastladığımız birçok kişi ya onun öğrencisi ya da arkadaşı oluyor. Bu bizler için inanılmaz bir güven duygusu. Babam miras olarak bu güzel insanları bizlere bıraktı."

Babasının adına açılan birçok kurum olduğuna işaret eden Cürgül, "Hasan Nail Canat adına açılmış Bağcılar'da bir kültür merkezi, Eyüpsultan Belediyesi'ne ait Rami'de Hasan Nail Canat Sanat Akademisi var. Bunlar sadece İstanbul'da olanlar. Hepsinde de çok güzel işler yapılıyor. İnşallah yapılan her güzel işin ardından ona bolca rahmet gidiyordur. Bunu umut ediyoruz." diye konuştu.

- "Tiyatroyu ulvi bir amaca hizmet etmek adına yapıyordu"

Usta tiyatrocunun öğrencisi aynı zamanda damadı Birol Cürgül de Canat'ın vefatını daha dün gibi hissettiklerini dile getirerek, "Onun olmadığı bir tiyatro dünyası ve yaşantı bizim için eksiklik. Biz bu eksikliği 14 yıldır iliklerimize kadar hissediyoruz. Onun sanata bakış açısı bir ticari kaygı olmaktan çok öte sanata yüklediği anlamla bağlantılı olarak çok değerlidir." ifadelerini kullandı.

Cürgül, Canat'ın tiyatro sanatını ulvi bir amaca hizmet etmek adına yaptığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Onun zamanında tiyatroda imkanlar şimdiki gibi iyi değildi. Bir oyunu sahneye koymak çok büyük çaba gerektiriyordu. Maddi imkansızlıklar çok fazlaydı. Şimdi bu imkanlar iyi. O işinin manevi bir karşılığı bulunduğunu, insanlara ulaşmanın en etkili yolu olduğunu bildiği için sanat çalışmalarını inançla, azimle ve gayretle gerçekleştirdi. Günümüzde maalesef 'sanatçı' tanımı ile onun sanata bakış açısı, sanat anlayışı farklı."

Hasan Nail Canat'ın genç nesillere tanıtılması gerektiğinin altını çizen Cürgül, "Onun neyi, niçin ve nasıl yaptığını yeni kuşakların öğrenmesi gerekiyor. Bu sanata özellikle gönül veren gençler için Hasan Nail Canat bir kılavuz olacaktır. Onun ismini unutmadan, unutturmadan gelecek nesillere taşımalıyız." dedi.

- "Evinde, sokakta, camide neyse sahnede de oydu"

Canat'ın arkadaşı Abdülbaki Kömür ise törende yaptığı konuşmada, Canat'ın popüler bir sanatçı olmadığına dikkati çekerek, "Eğer oynanacak bir oyunda, insani değerler yoksa ya da insani değerleri küçümseyen bir durum söz konusuysa Hasan Ağabey'e trilyonları da verseniz o oynamazdı." şeklinde konuştu.

Kömür, Canat'ın tiyatrocu olduğunu ama hiç rol yapmadığını altını çizerek, "Hasan Ağabey evinde, sokakta, camide neyse sahnede de oydu. İnandıklarını oynadı, inandıklarını sergiledi. İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi de rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Duaların ardından sona eren törende ayrıca Kenya'da bir yetimhanedeki öğrencilerin Hasan Nail Canat adına yaptığı duanın videosu da gösterildi.

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