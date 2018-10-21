Hasan Nail Canat mezarı başında anıldı

İSTANBUL (AA) - Tiyatro sanatçısı, şair ve yazar Hasan Nail Canat, vefatının 14. yılında mezarı başında anıldı. Eyüp Mezarlığı'ndaki anma törenine, "Sanat Hakk içindir" felsefesinden hareketle dini, ahlaki ve sosyal eksikleri yazıp yönettiği ve oynadığı eserlere taşıyan sanatçının ailesi, arkadaşları ve Esenler Sanat Evi (ESEV) öğrencileri katıldı. Törende AA muhabirine açıklamada bulunan Canat'ın kızı Hale Canat Cürgül, babasının bir ekol olduğunu ifade ederek, "Türk tiyatrosunda, geleneksel tiyatroda, bizi biz yapan değerler adına bir ekoldü babam ve bu ekolün izinde yürüyen birçok öğrencisi de oldu." dedi. Cürgül, sanat yaşamında babasının uzun yıllar boyunca hafızalardan silinmeyecek eserler bıraktığını aktararak, şöyle devam etti: "Kitapları ve diğer eserleri olsun birçok güzel insana ulaştı ve onların elinde, dilinde şekillendi. Onu çok özlüyoruz. Fakat yokluğunu pek fazla hissetmiyoruz. Çünkü rastladığımız birçok kişi ya onun öğrencisi ya da arkadaşı oluyor. Bu bizler için inanılmaz bir güven duygusu. Babam miras olarak bu güzel insanları bizlere bıraktı."

Babasının adına açılan birçok kurum olduğuna işaret eden Cürgül, "Hasan Nail Canat adına açılmış Bağcılar'da bir kültür merkezi, Eyüpsultan Belediyesi'ne ait Rami'de Hasan Nail Canat Sanat Akademisi var. Bunlar sadece İstanbul'da olanlar. Hepsinde de çok güzel işler yapılıyor. İnşallah yapılan her güzel işin ardından ona bolca rahmet gidiyordur. Bunu umut ediyoruz." diye konuştu. - "Tiyatroyu ulvi bir amaca hizmet etmek adına yapıyordu" Usta tiyatrocunun öğrencisi aynı zamanda damadı Birol Cürgül de Canat'ın vefatını daha dün gibi hissettiklerini dile getirerek, "Onun olmadığı bir tiyatro dünyası ve yaşantı bizim için eksiklik. Biz bu eksikliği 14 yıldır iliklerimize kadar hissediyoruz. Onun sanata bakış açısı bir ticari kaygı olmaktan çok öte sanata yüklediği anlamla bağlantılı olarak çok değerlidir." ifadelerini kullandı. Cürgül, Canat'ın tiyatro sanatını ulvi bir amaca hizmet etmek adına yaptığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Onun zamanında tiyatroda imkanlar şimdiki gibi iyi değildi. Bir oyunu sahneye koymak çok büyük çaba gerektiriyordu. Maddi imkansızlıklar çok fazlaydı. Şimdi bu imkanlar iyi. O işinin manevi bir karşılığı bulunduğunu, insanlara ulaşmanın en etkili yolu olduğunu bildiği için sanat çalışmalarını inançla, azimle ve gayretle gerçekleştirdi. Günümüzde maalesef 'sanatçı' tanımı ile onun sanata bakış açısı, sanat anlayışı farklı."