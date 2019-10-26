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Hasankeyf’te son eser taşınma işlemleri devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 13:50 | Son Güncelleme

Ilısu Baraj Gölü Projesi kapsamında Batman’ın Hasankeyf ilçesinde bulunan taşınacak son tarihi eser olan Er-Rızk Caminin kaldırma işlemlerinin ikinci aşamasına başlanıldı.6 tarihi yapının taşınma işlemleri tamamlanırken şimdi de 610 yıllık Er-Rızk Camii’inin taşınma işlemlerinin ilk aşamada 1.7 metre kaldırılmış olup, ikinci aşamada 1.7 metre ve üçüncü aşamada 1.2 metre kaldırılması planlanıyor.

Ilısu Baraj Gölü Projesi kapsamında Batman’ın Hasankeyf ilçesinde bulunan taşınacak son tarihi eser olan Er-Rızk Caminin kaldırma işlemlerinin ikinci aşamasına başlanıldı.
6 tarihi yapının taşınma işlemleri tamamlanırken şimdi de 610 yıllık Er-Rızk Camii’inin taşınma işlemlerinin ilk aşamada 1.7 metre kaldırılmış olup, ikinci aşamada 1.7 metre ve üçüncü aşamada 1.2 metre kaldırılması planlanıyor. Er-Rızk Caminin ikinci kaldırma işlemlerinin bir hafta içinde tamamlanması hedefleniyor. Böylelikle taş taş söküldükten sonra taşıma işlemleri tamamlanan Er-Rızk Camii minaresinin ardından taşınacak. Caminin diğer parçalarıyla birlikte minaresiyle yeni yerleşim alanında 610 yıl sonra tekrar inşa edilecek.
Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, eserlerin çok titiz çalışmalar sonucunda taşındığını söyledi. Kösalı, “Hasankeyf’te daha önce 6 eserimizi taşımıştık şuanda 7’ci eserimizle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde eserimizi 1.70 yukarı kaldırmıştık şimdi ikinci kez 1.70 metre kaldırıp toplam 3.40 metre yüksekliğe kaldırmış olacağız. Bu kaldırma işleminden sonra altını beton takviye yapıp en son taşıma için 1.20 metre yapıp altına espiyemsileri yerleştirip taşıma işlemlerine geçmiş olacağız. Eserimizi bir ay içerisinde taşımayı hedefliyoruz çünkü Ilısu Barajının suyu gelmeden eserimizi buradan çıkartmamız gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz” dedi.

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