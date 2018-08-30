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Hasankeyf'te yöresel kıyafetler defilesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 19:10 | Son Güncelleme

Defilede Türk ve yabancı mankenler yöresel kıyafetleri sergiledi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Türk ve yabancı mankenlerin katılımıyla yöresel kıyafetler defilesi düzenlendi.

Diyarbakır'daki bir firma tarafından düzenlenen ve Rus, Ukraynalı ile Türk bazı mankenlerin yöresel kıyafetlerle podyumda yer aldığı defile ilgi çekti.

Ukraynalı manken Oksana Kuznetsova, yaptığı açıklamada, Hasankeyf'e hayran kaldığını belirterek, "Böyle güzel tarihi bir yerde bulunmak herkese nasip olmaz. Yöresel kıyafetleri tarihin gölgesinde tanıttık. 8 manken Ukrayna'dan defile için geldik." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Batman Hasankeyf yöresel kıyafetler

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