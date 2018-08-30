Hasankeyf'te yöresel kıyafetler defilesi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Türk ve yabancı mankenlerin katılımıyla yöresel kıyafetler defilesi düzenlendi.
Diyarbakır'daki bir firma tarafından düzenlenen ve Rus, Ukraynalı ile Türk bazı mankenlerin yöresel kıyafetlerle podyumda yer aldığı defile ilgi çekti.
Ukraynalı manken Oksana Kuznetsova, yaptığı açıklamada, Hasankeyf'e hayran kaldığını belirterek, "Böyle güzel tarihi bir yerde bulunmak herkese nasip olmaz. Yöresel kıyafetleri tarihin gölgesinde tanıttık. 8 manken Ukrayna'dan defile için geldik." dedi.
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