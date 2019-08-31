Hasankeyf'teki tarihi Roma Çarşısı yeniden canlanacak

Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki kanal ile vadinin üst kısımlarından gelecek yağmur suyunun tahliyesi sağlanırken, kanalın iki tarafında yerli ve yabancı turistlerin alışveriş yapma imkanı bulacağı stantlar ve iş yerleri kurulacak.

180 milyon lira bütçe ile gerçekleştirilen güçlendirme çalışmaları kapsamında dolgu için yaklaşık 4,75 milyon metreküp malzeme kullanıldı.

- Turizme yönelik projeler bir bir gerçekleştiriliyor

Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi ilçedeki çalışmalarda turizme yönelik projeleri bir bir hayata geçirmeye başladıklarını söyledi.

Ilısu Barajı ve HES Projesi'nin bölgeye sağlayacağı en önemli katkıların başında turizmin geldiğine işaret eden Koç, "En önemli tarihi eserlerimizden olan Hasankeyf Kalesi'nde geçmişte de faaliyette bulunan Roma Çarşısı'nın üzerinde dolgu çalışması yapıldı. Şu an dolgu üst seviyesinde bir kanal açılıyor. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu çalışma ile buradan gelen yağmur sularının deşarjı yapılacak." dedi.

Çalışmaları Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile irtibatlı sürdürdüklerini dile getiren Koç, çalışmaların tamamlanmasıyla bu bölgenin turistlerin en gözde mekanlarından biri olacağını aktardı.

Koç, "Buraya gelecek turistlerin ağırlanması, onların alışveriş yapabilmesi için yeniden değerlendirme yapıyoruz. Kanal da turizme katacağı değerle çok önemli bir nokta olacak. İleriki dönemde kanalın devamında antik bir limanımız da olacak." diye konuştu.