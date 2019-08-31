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Hasankeyf'teki tarihi Roma Çarşısı yeniden canlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 11:10 | Son Güncelleme

Batman'da, Ilısu Barajı ve HES projesinden etkilenen tarihi Hasankeyf ilçesindeki güçlendirme çalışmaları kapsamında dolgu yapılan tarihi Roma Çarşısı'nın bulunduğu Şaab Vadisi'nde yaklaşık bir kilometre uzunluğunda kanal yapılıyor - Hasankeyf Müzesi'nden teknelerle Küçük Saray'ın önünde inşa edilen limana gelecek turistler, kanal boyu vadiyi gezerek, Roma Çarşısı'ndan alışveriş yapabilecek, Hasankeyf Kalesi'ni gezebilecek

SELMAN TÜR - Batman'da, Ilısu Barajı ve HES projesinden etkilenen tarihi Hasankeyf ilçesindeki Roma Çarşısı yeniden canlanacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan Ilısu Barajı'nın su tutmaya başlamasının ardından, göl sahasında kalacak Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlere ilişkin güçlendirme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, baraj sularının iç vadilere geçişini engellemek amacıyla Şaab, Dicle, Dere ve Saha Vadilerinde dolgu çalışması yapıldı.

180 milyon lira bütçe ile gerçekleştirilen güçlendirme çalışmaları kapsamında dolgu için yaklaşık 4,75 milyon metreküp malzeme kullanıldı.

- Tarihi çarşı yeniden hayat bulacak

Dolgu çalışması tamamlanan, 67 metre yüksekliğe ulaşan Şaab Vadisi'nin üzerine kanal yapıldı.

Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki kanal ile vadinin üst kısımlarından gelecek yağmur suyunun tahliyesi sağlanırken, kanalın iki tarafında yerli ve yabancı turistlerin alışveriş yapma imkanı bulacağı stantlar ve iş yerleri kurulacak.

Tarihi Roma Çarşısı'nın yeniden canlanacağı çalışma sayesinde Hasankeyf Müzesi'nden teknelerle Küçük Saray'ın önünde inşa edilen limana gelecek turistler, kanal boyu vadiyi gezerek çarşıdan alışveriş yapabilecek, Hasankeyf Kalesi'ni gezebilecek.

- Turizme yönelik projeler bir bir gerçekleştiriliyor

Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi ilçedeki çalışmalarda turizme yönelik projeleri bir bir hayata geçirmeye başladıklarını söyledi.

Ilısu Barajı ve HES Projesi'nin bölgeye sağlayacağı en önemli katkıların başında turizmin geldiğine işaret eden Koç, "En önemli tarihi eserlerimizden olan Hasankeyf Kalesi'nde geçmişte de faaliyette bulunan Roma Çarşısı'nın üzerinde dolgu çalışması yapıldı. Şu an dolgu üst seviyesinde bir kanal açılıyor. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu çalışma ile buradan gelen yağmur sularının deşarjı yapılacak." dedi.

Çalışmaları Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile irtibatlı sürdürdüklerini dile getiren Koç, çalışmaların tamamlanmasıyla bu bölgenin turistlerin en gözde mekanlarından biri olacağını aktardı.

Koç, "Buraya gelecek turistlerin ağırlanması, onların alışveriş yapabilmesi için yeniden değerlendirme yapıyoruz. Kanal da turizme katacağı değerle çok önemli bir nokta olacak. İleriki dönemde kanalın devamında antik bir limanımız da olacak." diye konuştu.

- Tarih yaşatılacak

Roma döneminde Dicle Nehri üzerinde kullanılan ve "kelek" olarak adlandırılan su üstü araçların yeniden hayat bulacağını anlatan Koç, böylece tarihin yaşatılacağını belirtti.

Koç, geçmişte kullanılan su araçlarının yeniden kullanımı, bu göl üzerindeki faaliyetinin devamı adına tekneler için limanlar inşa edildiğini kaydederek, "Bir yakası Hasankeyf Kalesi'nde olacak limanın diğer tarafı Hasankeyf Müzesi girişinde olacak. Böylelikle turistler göl üzerinden tarihi eserleri gezip, hoş vakit geçirecek." ifadelerini kullandı.

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Batman Hasankeyf Roma Çarşısı şaab vadisi turizm

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