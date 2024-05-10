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Dünya gözlerini çevirmişti! ABD'den Hamas-İsrail açıklaması: 'Bu son derece üzücü'

10.05.2024 23:37
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Dünya, İsrail ve Hamas arasında yapılacak anlaşmaya gözlerini çevirmişken ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'den açıklama geldi. Müzakerelerin şimdilik anlaşma sağlanamadan sona erdiğini belirten Kirby, “Açıkçası bir anlaşmaya varamadık ve bu son derece üzücü” dedi.

Dünya gözlerini çevirmişti! ABD'den Hamas-İsrail açıklaması: 'Bu son derece üzücü'

İsrail ile Hamas arasında Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleştirilen esir takası ve ateşkes müzakereleri sonuca ulaşmıyor. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, müzakerelerdeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, görüşmelerin şimdilik anlaşma sağlanamadan sona erdiğini belirterek, “Açıkçası bir anlaşmaya varamadık ve bu son derece üzücü” dedi.

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ABD’nin anlaşmazlıkların aşılabileceğine inandığını belirten Kirby, "Yüz yüze görüşmeler sona ermiş olsa da, sanal ortamda da olsa müzakerelerin sürmesi için çok çalışıyoruz. Biz hala bir anlaşmanın mümkün olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.

İsrail’in Refah kentindeki saldırılarına da değinen Kirby, operasyonun büyük çaplı olmadığını söyleyerek, "Endişeyle takip ediyoruz. İsraillileri bir kez daha Refah sınırını insani yardıma açmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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