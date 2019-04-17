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Hasanoğlan Üniversitesi kurulması teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2019 12:56 | Son Güncelleme

CHP'li Gamze Taşcıer, Ankara Elmadağ'da "Hasanoğlan" adında bir üniversite kurulması için kanun teklifi verdi

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Ankara Elmadağ'da "Hasanoğlan" adı altında bir üniversite kurulması için kanun teklifi verdi.

Taşcıer'in TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi, Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda değişiklik yapıyor.

Teklif, Ankara'nın Elmadağ ilçesi Hasanoğlan mevkisinde, Güzel Sanatlar, Ziraat, Eğitim, Veteriner ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden oluşacak "Hasanoğlan Üniversitesi” kurulmasını öngörülüyor.

Teklifin gerekçesinde, eğitimdeki eksiklikler düşünüldüğünde, Köy Enstitülerini ve özellikle Ankara'nın 35 km ötesinde bulunan ve Cumhuriyet tarihinde eğitim seferberliğinin simgesi olan Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nün örnek alınması gerektiği savunuldu.

Eğitim faaliyeti sadece 11 yıl sürdürmesine karşın Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nün, toplumun çağdaşlaşmasına katkıları nedeniyle ülke tarihinde eğitim ve kültürel alanda başlı başına bir değer olarak kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

Yerleşkenin, 2007'de Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve İnşaat Mühendisleri Odasının açtığı fikir yarışmasıyla yeniden gündeme geldiğine işaret edilen gerekçede, şöyle denildi:

"2012'ye gelindiğinde yerleşke olarak hala bütüncül bir koruma yaklaşımının benimsenmediği görülmekle birlikte, mevcut Müzik Okulunda parçacıl bir koruma uygulaması başlatılmıştır. Eğitim alanında tarihi bir deneyimi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin birikimlerini, yeniden gün yüzüne çıkartmak bir gereksinim haline gelmiştir. Bu anlamda Hasanoğlan bir simge niteliği taşımaktadır. Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nün olduğu yerleşkeye, bünyesinde bilim ve sanat dallarının bulunduğu bir üniversite kurulması ülkemizin eğitim seferberliğini başlatması açısından önemli bir adım olacaktır."

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