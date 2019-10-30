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Haşdi Şabi'ye çağrı: ABD büyükelçiliğini işgal edin

DÜNYA HABERLERİ  | 30.10.2019 16:10 | Son Güncelleme

İran lideri Ali Hamaney'in Keyhan Gazetesi'ndeki temsilcisi Hüseyin Şeriatmedari, Irak'taki Haşdi Şabi güçlerini "ABD ve Suudi Arabistan büyükelçiliklerini işgal etmeye" çağırdı.

Haşdi Şabi'ye çağrı: ABD büyükelçiliğini işgal edin

İran'da muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Keyhan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şeriatmedari, "İyi Bir Yer Tuttunuz Sağlam Tutun" başlıklı makalesinde, Irak'ta yaklaşık bir aydan bu yana devam eden protestolara ve sokak olaylarına bağlı yaşanan iç karışıklıktan ABD ve Suudi Arabistan büyükelçiliklerini sorumlu tuttu.

Tahran yönetiminin desteklediği Haşdi Şabi güçlerinden övgüyle söz eden Şeriatmedari, "Irak'taki karışıklığı önlemek için evvela yapılması gereken iş ABD ve Suudi Arabistan büyükelçiliklerini ele geçirmektir. Haşdi Şabi güçleri bu işi gerçekleştirmek için bir an bile gecikmemelidir" ifadelerini kullandı.

İşsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla Irak'ın çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenleyen eylemciler, zaman zaman İran aleyhine sloganlar atıyor.

1 Ekim'de başlayan gösterilere Erbain törenleri nedeniyle ara verilmişti. Aranın ardından göstericiler geçen cuma protestolarına yeniden başlamıştı.

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Haklar Komiserliği, ülkede 25 Ekim'den bu yana süren gösterilerde 92 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler ise Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden protestolarda 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

KAYNAK: AA

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Haşdi Şabi büyükelçilik işgal Hamaney İRAN

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