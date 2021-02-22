Hasel'in tutuklanmasına tepkiler büyüyor!

Katalonya bölgesinin Barselona, Girona ve Lleida gibi büyük kentlerinde yoğunlaşan gösteriler, bugün Bask bölgesinin bazı şehirlerinde de yapıldı.

Bu zamana kadar şiddet yanlısı eylemlerin en fazla görüldüğü yer olan Barselona'da olaylar bu akşam da devam etti.

Aşırı sol görüşlü gruplara bağlı göstericiler, kent merkezindeki bazı dükkanlara taş atarak camlarını kırdı, sokaklarda çöp bidonlarını ve oluşturdukları barikatları ateşe verip, bir polis karakoluna şişeler atarak saldırdı.

Geniş güvenlik önlemi alan polis, dükkan yağmalayan 5 kişi dahil 6 kişiyi gözaltına aldı.

Polis kaynaklarından İspanyol basınına yapılan açıklamada, Katalonya'daki gösterilerin 6 günlük bilançosunda 107 kişinin gözaltına alındığı, 82 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gözaltındakilerin büyük çoğunluğu çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakıldı.

Diğer yandan Bilbao kentinde, çevreye verilen zararlardan ve polise saldırıdan 1 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Twitterda ve şarkılarında kullandığı bazı ifadelerden dolayı terörizmi yüceltmek, Kral'a ve devletin kurumlarına hakaretten 9 ay hapis cezası alan Hasel, 16 Şubat'ta polis zoruyla tutuklanarak cezaevine konulmuştu.