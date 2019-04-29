Hasene Derneğinden Arjantin'de ramazan yardımı

Almanya'daki Türk vatandaşları tarafından kurulan Hasene Derneği, Arjantin'de ramazan ayı öncesi gıda kumanyası yardımında bulunuyor.

"Bir Kumanya Bin Sevince Vesile" sloganıyla yola çıkan Hasene Derneği, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'deki Arjantin İslam Merkezinde ihtiyaç sahiplerine gıda kumanyası dağıtmaya başladı.

Cuma gününe kadar sürecek kumanya kampanyasında 600 koli kumanya Buenos Aires'de, 300 koli kumanya da Cordoba şehrinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Arjantin İslam Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Gemal el Sayer, "90 yıllık bir kurum olan İslam Merkezi olarak dini, kültürel ve sosyal aktiviteler ve esasında helal gıda belgelendirmesi üzerinde çalışıyoruz. Çok şükür ki her yıl olduğu gibi Müslümanlara gıda yardımı yapabilmek için Hasene ile çalışıyoruz." dedi.

Arjantin'de yaklaşık 400 bin Müslüman'ın bulunduğunu belirten Sayer, "8 yıldır çalıştığımız Hasene ile en çok ramazan ve kurban yardımları yapıyoruz. Bu yıl da hem Müslümanlara hem de farklı dine mensup olanlara gerekli yardımları ulaştırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

