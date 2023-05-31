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Haşere uzmanı sinekleri saniyeler içerisinde kovacak yöntemi paylaştı

31.05.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evdeki sinekler hem ısırma hem de ses nedeniyle fazlasıyla rahatsız edici olabiliyor. Sinek kovucu kimyasal ürünler kullanmak istemeyen kişiler doğal ürünlere yöneliyor. Haşere uzmanı evde yapılan doğal sinek kovucu yöntemi paylaştı. İşte sineklerden saniyeler içinde kurtulmanızı sağlayacak o çözüm...

Haşere uzmanı sinekleri saniyeler içerisinde kovacak yöntemi paylaştı

Yaz aylarını işkenceye çeviren sinekler uykusuz gecelere ve kaşıntılı sinek ısırıklarına neden olabiliyor. Birçok kişi sinekleri uzaklaştırmak için doğal çözümlere başvuruyor. Ancak alınan sinek kovucu ürünlerin ve yapılan karışımların etkili sonuçlar sağlamadığını görenler bu konuda şikayet yaşıyor. Haşere uzmanı Jordan Foster, paylaştığı doğal karışımın sineklerden saniyeler içerisinde kurtulmanızı sağlayacağını belirtti.

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Jorda, sirkeye batırılmış pamuk toplarının kanatlı böcekleri yok etmede harikalar yarattığını söyledi. Ayrıca pamuğa damlatılan esansiyel yağların da yardımcı olabileceğini söyledi. The Express'e verdiği demeçte "Nane, okaliptüs, lavanta ve sitronella gibi esansiyel yağların güçlü kokusu sinekleri kovuyor." dedi.

SİNEKLERİN OLDUĞU YERLERE YERLEŞTİRİN

"Bu yağları difüzörlerde, spreylerde kullanmak veya pamuk toplarını ıslatmak ve sineklerin olduğu alanlara yerleştirmek onları ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır."

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Jordan, beyaz sirkenin suyla karıştırıldığında ve yüzeylere püskürtüldüğünde de iyi çalıştığını ve sineklerin orada kalmasını engellediğini söylüyor. Bahçenize lavanta, kadife çiçeği ve hatta güçlü kokulu bitkiler dikmek, sinekleri evinizden uzaklaştırmak için kalıcı bir çözüm olabilir. Fesleğen, nane, biberiye ve karanfil gibi bitki ve baharatların kokusu , güçlü aromalarıyla sinekleri uzaklaştırır.


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