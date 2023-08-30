Hasetten çatlıyorlar! İşte yüz metre öteden kıskançlığı belli olan burçlar

Doğuştan gelen kıskançlık dürtülerine dur diyemeyen burçlar açıklandı. Her insan hem sevmek hem de sevilmek ister fakat bu burçlarda kişilere her ne yapsanız gözlerine batar. Sevdiklerini kıskanırlar. Kimseyle paylaşmazlar. İşte en kıskanç, en haset dört burç...

KISKANÇLIKTA MARKALAR

Kıskançlık kelimesiyle özdeşleşmiş olan Akrepler için bu duygu bir yaşam tarzıdır. Diğer burçların imrendiği şeyler, Akrepler kıskanma sebebidir. Kontrol etme arzusuna sık sık yenilen Akrepler, olaylar kontrolleri altından çıktığında, içlerinde baskın tuttukları kıskançlığı, büyük bir fırtına olarak dışa vurabilirler. Genel anlamda insan ilişkilerinde politik bir tavır sergileyen Akrepler, kıskançlık kontrolünde bu politik tavırdan ödün verebilirler. İlişkilerinde sahiplenici ve kıskanç özellikleri daha yoğun olarak ortaya çıktığı için idare edilmesi zor olabilirler. Kıskanç bir Akreple sürdürülen ilişkide, alttan alan ve toparlayıcı olan partnerleridir.

SAHİPLENİCİDİR

Boğa burcu insanları, sahiplenici bir doğaya sahiptir. Sevdikleriyle ilgili herhangi bir tehdit algıladıklarında hemen kıskançlık duyguları kabarmaya başlar. İlişkilerinde, partnerlerinin arkadaşları ya da çalışma arkadaşları bile kıskançlık duygusuna neden olabilir.

Boğa burçları astrolojide en kıskanç burçlar arasında yer alır. Belli durumlarda kıskançlık yönleri ağır basar. Çevresindekilerin sahip olduğu lüks bir otomobil, boğazı gören muhteşem bir ev, pahalı bir saat Boğalar için kıskanma sebebidir.

SICAKKANLI GÖRÜNÜRLER AMA...

Yengeç burçları evde olmayı sever ve geleneksel bir bakış açıları vardır. Onların tüm hayali merhametli ve sıcak bir yuva kurma üzerinedir.

Yengeç burçları çok sıcak kanlı olsa da kıskançlık duygusu en baskın olan burçlar arasında yer alır. Çok gereksiz konularda çekememezliklerine tanık olabilirsiniz. Sevdiklerine derin bir şefkat gösterir, onları başkalarından kıskanırlar.

Yengeç burçları özellikle aile üyelerini kimseyle paylaşamaz. Kıskançlıklarını genelde bozulduğu bir davranışa sitem ederek gösterirler.

KISKANÇLIĞA KOLAY YENİLİRLER

Şımartılmaya ve güzel muamele görmeye son derece alışkın olan Aslanlar, Zodyak’ın kıskançlığa oldukça kolay yenilebilen bireylerindendir. Lider ruhları onları hep ileri götürmeye meyletse de kıskançlığa kapılmaları halinde oldukları yerde saymaları ve bunun stresini yoğun bir şekilde hissetmeleri olasıdır. Sosyal hayatta başarılı bir yere sahip Aslanlar, kıskançlığa yenildiği zaman içlerine döner ve alıngan olurlar. Çevrelerindeki insanları suçlayıcı olabilirler. İlişkilerinde ise genelde sahiplenici ve kıskanç bir tavır sergilerler. Aslanların karşısındakine güveni, çoğu zaman kıskançlığın önüne geçmektedir.

