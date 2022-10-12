Hashtag'lerin sonu mu geldi? Twitter, ilginç bir şey deniyor!

Birçok sosyal ağda hashtag'ler görüyoruz. Bir konudaki tüm anlık bilgileri kategorize etmeye ve kitlelere ulaştırmaya yardımcı olan hashtag'leri günümüzde kullanmayan neredeyse yok gibi. Hashtag denildiğinde akla gelen ilk sosyal ağlardan biri ise bugünlerde Elon Musk tarafından satın alınması beklenen Twitter. Kullanıcıların etkileşime girmesini sağlayan hashtag'ler Twitter'ın önemli bir parçasını oluşturuyor. Fakat görünüşe bakılırsa Twitter, hashtag'lerde oldukça radikal bir değişiklik yapmayı düşünüyor.

TWITTER'DA TIKLANABİLİR OLMAYAN HASHTAG'LER

Uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong'un elde ettiği bulgulara göre Twitter, hashtag'lerin artık tıklanabilir olmadığı bir test üzerinde çalışıyor. Halihazırda Twitter kullanıcıları, aynı hashtag'e sahip diğer tweet'leri hızlı bir şekilde bulmak için bir hashtag'e tıklayabiliyor. Ancak bu değişiklik hayata geçirilse hashtag'lere tıklamak mümkün olmayacak.

PARA KAZANMANIN YENİ YOLU OLABİLİR

Twitter'ın neden böyle bir test yaptığı belli değil. Ancak Wong, özel bir simgeye sahip olan markalı hashflag'lerin kullanılabilir olarak kalacağını belirtiyor. Bu özel hashtag'ler, tıpkı bir reklamda olduğu gibi, yalnızca ödeme yapan markalara sunuluyor. Twitter ise hashtag'leri tıklanabilir olmaktan uzak tutup, ücretli içeriklere özel tutarak platforma daha fazla para kazandırmayı düşünüyor olabilir.

Ancak bunun yalnızca bir test olduğunu unutmamak gerek. Yani, Twitter tıklanabilen hashtag'leri platformundan asla kaldırmayabilir de.

