HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Hashtag'lerin sonu mu geldi? Twitter, ilginç bir şey deniyor!

Hashtag'lerin sonu mu geldi? Twitter, ilginç bir şey deniyor!

12.10.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hashtag denildiğinde akla gelen ilk sosyal ağlardan biri Twitter oluyor. Ancak görünüşe bakılırsa Twitter, kullanıcıların hashtag'lerle etkileşime girme şeklini değiştirmeyi düşünüyor. Bu, Twitter'daki tıklanabilen hashtag'lerin sonu olabilir.

Hashtag'lerin sonu mu geldi? Twitter, ilginç bir şey deniyor!

Birçok sosyal ağda hashtag'ler görüyoruz. Bir konudaki tüm anlık bilgileri kategorize etmeye ve kitlelere ulaştırmaya yardımcı olan hashtag'leri günümüzde kullanmayan neredeyse yok gibi. Hashtag denildiğinde akla gelen ilk sosyal ağlardan biri ise bugünlerde Elon Musk tarafından satın alınması beklenen Twitter. Kullanıcıların etkileşime girmesini sağlayan hashtag'ler Twitter'ın önemli bir parçasını oluşturuyor. Fakat görünüşe bakılırsa Twitter, hashtag'lerde oldukça radikal bir değişiklik yapmayı düşünüyor.

TWITTER'DA TIKLANABİLİR OLMAYAN HASHTAG'LER

Uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong'un elde ettiği bulgulara göre Twitter, hashtag'lerin artık tıklanabilir olmadığı bir test üzerinde çalışıyor. Halihazırda Twitter kullanıcıları, aynı hashtag'e sahip diğer tweet'leri hızlı bir şekilde bulmak için bir hashtag'e tıklayabiliyor. Ancak bu değişiklik hayata geçirilse hashtag'lere tıklamak mümkün olmayacak.

hashtag

Elon Musk'tan Twitter hamlesi! Peşini bırakmıyor... Hisse başına istediği tutar belli olduElon Musk'tan Twitter hamlesi! Peşini bırakmıyor... Hisse başına istediği tutar belli oldu

PARA KAZANMANIN YENİ YOLU OLABİLİR

Twitter'ın neden böyle bir test yaptığı belli değil. Ancak Wong, özel bir simgeye sahip olan markalı hashflag'lerin kullanılabilir olarak kalacağını belirtiyor. Bu özel hashtag'ler, tıpkı bir reklamda olduğu gibi, yalnızca ödeme yapan markalara sunuluyor. Twitter ise hashtag'leri tıklanabilir olmaktan uzak tutup, ücretli içeriklere özel tutarak platforma daha fazla para kazandırmayı düşünüyor olabilir.

Ancak bunun yalnızca bir test olduğunu unutmamak gerek. Yani, Twitter tıklanabilen hashtag'leri platformundan asla kaldırmayabilir de.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat
5.1 şiddetinde deprem! Osmaniye, Hatay, Adana...5.1 şiddetinde deprem! Osmaniye, Hatay, Adana...
Büyük ikramiyeyi kazanan Bulgaristan'dan gelen turistlerden biri mi? Edirne'de talihliyle ilgili o iddia gündem olduBüyük ikramiyeyi kazanan Bulgaristan'dan gelen turistlerden biri mi? Edirne'de talihliyle ilgili o iddia gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Twitter
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

AK Parti'ye katıldığını duyurmuştu! Sessizliğini bozdu

AK Parti'ye katıldığını duyurmuştu! Sessizliğini bozdu

İlginizi Çekebilir

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.