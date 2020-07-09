Haşimato hastalığı ve kilo verme

Diyetisyen Mehtap Yakut, özellikle son dönemde popüler olan ve herkesin kendisine sorabildiği acaba “haşimato muyum” sorusuna neden olan bu hastalık kilo ile olan ilişkisine dair önemli bilgiler verdi
HAŞİMATO NEDEN KİLO ARTIŞINA SEBEP OLUR?
Başlangıçta hipertiroidi olarak kendini gösteren bu hastalığın ilk evrelerinde kişi çok fazla yemesine rağmen kilo almıyor, hatta kilo verdiğini görüyor. Ancak ileri aşamada tiroid hormonu azalınca dengesi şaşan metabolizma yavaşlayarak, çok yeme alışkanlığı nedeniyle bu kez kilo almaya başlıyor. Bu noktada en büyük korku ve endişe ise acaba bir daha asla kilo veremeyecek miyim kaygısı olarak öne çıkıyor. Çünkü çok yerken kilo veren kişinin beslenme alışkanlığını değiştirerek az yemeye başlaması kolay geçen bir süreç değil.
Ayrıca haşimato hastasının devamlı yorgun olduğu, içine kapanık, spor ve egzersiz yapamama hali olduğu için bu durum da metabolizmayı yavaşlatarak kabızlığa da neden oluyor. Seste değişiklik, ani üşümeler ve cilt kuruluğu da bu rahatsızlığın diğer önemli belirtileri olarak öne çıkıyor. Umutsuzluk ve moral bozukluğu gibi handikaplarla beraber kilo vermeye inanmamak ve bir bahanenin arkasına sığınmak da kilo artışının başlıca nedenlerindendir.
KİLO VERME VE BESLENME SÜRECİNDE NASIL YOL ALMAK GEREKİYOR?
İlk olarak şunu belirtmek gerekiyor ki; haşimato hastalarının mutlaka ilaç desteği alması gerekiyor. Ancak biz diyetisyenler ve beslenme uzmanları olarak sadece kilo kaybına odaklanıyoruz. Peki bunu nasıl sağlıyoruz?
Öncelikle gelen hastanın tüm kafasındaki olumsuzlukları dışarıda bırakıp kendisine ve bana güvenmesini istiyorum. Çünkü kilo verememenin sebebi kilo vermeye olan inancımızı kaybetmiş olmak. Önce bunu çözerek başlıyor, sonrasında da haşimatonun klinik bulgularına bakarak devreye girip beslenmeyi kontrol altına alıyoruz. Diyet öncesi kabul edilmesi gereken noktalardan biri de haşimato rahatsızlığı olanların normal insanlardan farklı olmaları. Nedir bu fark? Metabolizmanın yavaş çalışıyor olmasından örneğin normalde 1 ayda 10 kilo verilebiliyorsa haşimato hastası 6 kilo verebiliyor. Biz de öncelikle bunu hızlandırmanın yollarına odaklanıyoruz. Kilo verme hızı da tiroid hormonlarının yıkımına göre hastadan hastaya değişiklik gösteriyor.
Peki ya beslenme? Selenyum içeriği yüksek olan gıdaları tercih etmek gerekiyor. Nedir bunlar? Balık, hindi, beyaz et ve yumurta. Bunun yanında özellikle ilk 6 hafta bağışıklık sistemi olumsuz etkilenmiş olduğundan bağırsak duvarını güçlendirecek besinler de tüketmek gerekiyor. Bunun için de glutenden uzak durmak gerekiyor. Süt ve süt ürünlerini de bağırsak duvarına hasar verebildiği için bu süreçte tercih etmiyoruz. Ayrıca kuru bakliyatlardan da uzak durmak da bu sürecin gerekliliklerinden.
Ancak unutulmamalıdır ki beslenme uzmanı ve diyetisyen desteği şart. Çünkü haşimato hastası tek başına zayıflayamaz… Devamlı takip altında, kilo veriminin durduğu ve moralin bozulduğu anlardaki motivasyon ve destekle birlikte yol almak, sağlık ve başarıyı beraberinde getiriyor.
Diyetisyen Mehtap Yakut
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