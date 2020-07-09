Haşimato hastalığı ve kilo verme

Diyetisyen Mehtap Yakut, özellikle son dönemde popüler olan ve herkesin kendisine sorabildiği acaba “haşimato muyum” sorusuna neden olan bu hastalık kilo ile olan ilişkisine dair önemli bilgiler verdi

HAŞİMATO NEDEN KİLO ARTIŞINA SEBEP OLUR?

Başlangıçta hipertiroidi olarak kendini gösteren bu hastalığın ilk evrelerinde kişi çok fazla yemesine rağmen kilo almıyor, hatta kilo verdiğini görüyor. Ancak ileri aşamada tiroid hormonu azalınca dengesi şaşan metabolizma yavaşlayarak, çok yeme alışkanlığı nedeniyle bu kez kilo almaya başlıyor. Bu noktada en büyük korku ve endişe ise acaba bir daha asla kilo veremeyecek miyim kaygısı olarak öne çıkıyor. Çünkü çok yerken kilo veren kişinin beslenme alışkanlığını değiştirerek az yemeye başlaması kolay geçen bir süreç değil.

Ayrıca haşimato hastasının devamlı yorgun olduğu, içine kapanık, spor ve egzersiz yapamama hali olduğu için bu durum da metabolizmayı yavaşlatarak kabızlığa da neden oluyor. Seste değişiklik, ani üşümeler ve cilt kuruluğu da bu rahatsızlığın diğer önemli belirtileri olarak öne çıkıyor. Umutsuzluk ve moral bozukluğu gibi handikaplarla beraber kilo vermeye inanmamak ve bir bahanenin arkasına sığınmak da kilo artışının başlıca nedenlerindendir.