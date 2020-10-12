Haşr suresi meali, Türkçe okunuşu ve Haşr suresi faziletleri

Haşr Suresi tüm bu faydalarının yanı sıra anlamı açısından da son derece derin ve önemli bir suredir. Bu doğrultuda Haşr Suresini Allah'ı zikretmek ve isimlerini idrak edebilmek için de sıklıkla okumak gerekir.

Haşr Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

Kur'an-ı Kerim'deki herhangi bir sureyi mushaf üzerinden okumak için abdest almak gereklidir. Ancak ezberden okumak için abdest almaya gerek yoktur. Bu doğrultuda Haşr Suresini de namaz içerisinde olmadığı sürece ezberden okumak için abdest almak şart değildir.

Haşr Suresi Nasıl Ezberlenir?

Ezberleme kolaylığı açısından Kur'an-ı Kerim'in orta uzunluktaki surelerinden biri olan Haşr Suresini, yeterli miktarda okuma ve tekrarla ezberlemek mümkündür. Arap diline uzak olan kimseler, çeşitli kıraat örneklerini dinleyerek kelimelerin doğru telaffuzuna dair fikir edinmekle işe başlayabilir. Ayrıca ezber hacminize göre kelime grupları ezberleyerek ilerlemek de başlangıç için kolaylaştırıcı bir hamle olacaktır. Buna rağmen Haşr Suresini ezberleyemeyen kimselerin dualarında Kur'an-ı Kerim'den başka bir sureyi okuması mümkündür. Haşr Suresi anlam itibarı ile daha çok Allah'ın isimleri ve yüceliği ile alakalıdır. Dolayısıyla bu minvalde bir sure seçmek daha uygun olacaktır. Ancak böyle bir sure de bilmeyenlerin herhangi bir sureyi okumasına dair bir engel yoktur.

