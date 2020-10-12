Nur Suresinden önce, Beyyine Suresinden ise sonra nazil olan Haşr Suresinin nüzul sebebi ile ilgili rivayet edilen bir vaka vardır. Bu rivayete göre sure, Medine'de yaşamını sürdüren ve Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı bozarak Mekkeli müşrikler ile bir ittifak içine giren Beni Nadir kabilesinin Medine'den sürgün edilmesi üzerine indirilmiştir. Nitekim bu olaya atıf yaparak münafıkların haline ve akıbetine de değinen sure, Müslümanlar için büyük öneme sahiptir. İşte Haşr Suresi meali, Türkçe okunuşu ve Haşr Suresi faziletleri...
Haşr Suresi Arapça Okunuşu
Yazımızda, Haşr Suresi okunuşu Latin alfabesiyle mevcuttur. Arap harflerini öğrenememiş okuyucularımız Haşr Suresi Türkçe okunuşu ile birlikte internetten kolaylıkla erişebilecekleri kıraat örneklerini dinleyerek surenin tam anlamıyla doğru okunuşuna vakıf olabilir.
- Sebbeha lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'arardı ve huvel'aziyzulhakiymu.
- Huvelleziy ahrecelleziyne keferu min ehlilkitabi min diyarihim lievvelil haşri ma zanantum en yahrucu ve zannu ennehum mani'atuhum husunuhum minallahi feetahumullahu min haysu lem yahtesibu ve kazefe fiy kulubihimurru'be yuhribune buyutehum bieydiyhim ve eydiylmu'miniyne fa'tebiru ya ulil'ebsari.
- Ve lev la en keteballahu 'aleyhimulcelae le'azzebehum fiyddunya ve lehum fiyl'ahıreti 'azabunnari.
- Zalike biennehum şakkullahe ve resulehu ve men yuşakkıllahe feinnallahe şediydul'ıkabi.
- Ma kata'tum min liynetin ev terektumuha kaimeten 'ala usuliha febiiznillahi ve liyuhziyelfasikıyne.
- Ve ma efaalahu 'ala resulihi minhum fema evceftum 'aleyhi min haylin ve la rikabin ve lakinnallahe yusellitu rusulehu 'ala men yeşa'u vallahu 'ala kulli şey'in kadiyrun.
- Ma efaallahu 'ala resulihi min ehlilkura felillahi ve lirresuli ve liziylkurba velyetama velmesakiyni vebnissebiyli key la yekune duleten beynel'ağniyai minkum ve ma atakumurresulu fehuzuhu ve ma nehakum 'anhu fentehu vettekullahe innallahe şediydul'ıkabi.
- Lelfukarailmuhaciriyn-elleziyne uhricu min diyarihim ve emvalihim yebteğune fadlen minallahi ve rıdvanen ve yensurunallahe ve resulehu ulaike humussadikune.
- Velleziyne tebevveuddare vel'iymane min kablihim yuhıbbune men hacere ileyhim ve la yecidune fiy sudurihim haceten mimma utu ve yu'sirune 'ala enfusihim ve lev kane bihim hasasatun ve men yuka şuhha nefsihi feulaike humulmuflihune.
- Velleziyne cau min ba'dihim yekulune rabbenağfir lena ve liıhvaninelleziyne sebekuna bil'iymani ve la tec'al fiy kulubina ğullen lilleziyne amenu rabbena inneke raufun rahıymun.
- Elem tere ilelleziyne nafeku yekulune liıhvanihimulleziyne keferu min ehlilkitabi lein uhrictum lenahrucenne me'akum ve la nutıy'u fiykum ehaden ebeden ve in kutiltum lenensurennekum vallahu yeşhedu innehum lekazibune.
- Lein uhricu la yahrucune me'ahum ve lein kutilu la yensurunehum ve lein nesaruhum leyuvellunel'edbare summe la yunsarune.
- Leentum eşeddu rehbeten fiy sudurihim minallahi zalike biennehum kavmun la yefkahune.
- La yukatilunekum cemiy'an illa iy kuran muhassenetin ev min verai cudurin be'suhum beynehum şediydun tahsebuhum cemiy'an ve kulubuhum şetta zalike biennehum kavmun la ya'kılune.
- Kemeselilleziyne min kablihim kariyben zaku vebule emrihim ve lehum 'azabun eliymun.
- Kemeselişşeytani iz kale lil'insanikfur felemma kefere kale inniy beriy'un minke inniy ehafullahe rabbel'alemiyne.
- Fekane 'akıbetehuma ennehuma fiynari halideyni fiyha ve zalike cezauzzalimiyne.
- Ya eyyuhelleziyne amenuttekullahe veltenzur nefsun ma kaddemet liğadin vettekullahe innallahe habiyrun bima ta'melune.
- Ve la tekunu kelleziyne nesullahe feensahum enfusehum ulaike humulfasikune.
- La yesteviy ashabunnari ve ashabulcenneti ashabulcenneti humulfaizune.
- Lev enzelna hazelkur'ane 'ala cebelin lereeytehu haşi'an mutesaddi 'an min haşyetillahi ve tilkel'emsalu nadribuha linnasi le'allehum yetefekkerune.
- Huvallahulleziy la ilahe illa huve 'alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.
- Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu'minul muheyminul 'aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi 'amma yuşrikune.
-
Huvallahul halikul - bariy-ulmusavviru lehum'esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel'ardı. Ve huvel'aziyzulhakiymu.
Haşr Suresi Anlamı
Haşr Suresi konusu bakımından daha çok Allah'ın yüceliği, isimleri ve fiilleri ile ilgidir. Haşr Suresi tamamı ile ilgili olan meal ve tefsir çalışmalarının yanı sıra özellikle Haşr Suresinin son 3 ayeti hakkındaki literatürle de İslam geleneğinde önemli bir yere sahiptir. Halk arasında Huvallahullezi Suresi ismi verilen ve Esmaü'l-Hüsna'dan, Allah'ın 15 isminin zikredildiği bu bölüm, kimi alimler tarafından son 4 ayet olarak da ele alınmaktadır. Dolayısıyla Haşr Suresi, İslam inancı açısından son derece önemli olan Allah'u Teala'nın isimlerini içeren bir suredir. Bu doğrultuda surenin anlamını bilmek ve Allah'ın isimlerinin mahiyetini idrak edebilmek büyük bir fazilet olarak görülmüştür.
- Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tespih etmektedir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
- O, kitap ehlinden inkar edenleri ilk toplu sürgünde yurtlarından çıkarandır. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin, kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allahın emri onlara ummadıkları yerden geldi. O, yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki, evlerini hem kendi elleriyle, hem de mü'minlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey basiret sahipleri ibret alın.
- Eğer Allah, onlar hakkında sürülmeye hükmetmemiş olsaydı, muhakkak kendilerine dünyada azap edecekti. Ahirette ise, onlar için cehennem azabı vardır.
- Bu, onların Allah'a ve Resülüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Kim Allah'a karşı gelirse bilsin ki, Allah'ın azabı şiddetlidir.
- (Savaş gereği,) hurma ağaçlarından her neyi kestiniz, yahut (kesmeyip) kökleri üzerinde dikili bıraktınızsa hep Allah'ın izniyledir. Bu da fasıkları rezil etmesi içindir.
- Onların mallarından Allah'ın, savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar için siz, at ya da deve koşturmuş değilsiniz. Fakat Allah, peygamberlerini, dilediği kimselerin üzerine salıp onlara üstün kılar. Allah'ın her şeye hakkıyla gücü yeter.
- Allah'ın, (fethedilen) memleketlerin ahalisinden savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar; Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. O mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet (ve güç) haline gelmesin diye (Allah böyle hükmetmiştir). Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah'ın azabı çetindir.
- Bu mallar özellikle, Allah'tan bir lütuf ve hoşnudluk ararken ve Allah'ın dinine ve peygamberine yardım ederken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılan fakir muhacirlerindir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir.
- Onlardan (muhacirlerden) önce o yurda (Medine'ye) yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.
- Onlardan sonra gelenler ise şöyle derler: "Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. "
- Kitap ehlinden O inkar eden kardeşlerine, "Yemin ederiz ki, siz (Medine'den) çıkarılırsanız, muhakkak biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda asla kimseye boyun eğmeyiz. Eğer size karşı savaşılırsa size mutlaka yardım ederiz" diyerek münafıklık yapanlara bakmaz mısın? Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder.
- Andolsun, eğer (kardeşleri Medine'den) çıkarılırsa, onlarla beraber çıkmazlar. Kendilerine karşı savaşılırsa, onlara yardım etmezler. Yardım edecek olsalar bile, andolsun mutlaka arkalarını dönüp kaçarlar, sonra kendilerine de yardım edilmez.
- Onların kalplerinde size karşı duydukları korku, Allah'a karşı duydukları korkudan daha baskındır. Bu onların anlamaz bir toplum olmaları sebebiyledir.
- Onlar müstahkem kaleler içinde veya duvarlar arkasında olmadan sizinle toplu halde savaşmazlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıktır. Bu, onların akılları ermez bir topluluk olmalarındandır.
- Onların durumu, kendilerinden az öncekilerin (Mekkeli müşriklerin) durumu gibidir. Onlar (Bedir'de) yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Onlara (Ahirette de) elem dolu bir azap vardır.
- Münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana, "İnkar et" der; insan inkar edince de, "Şüphesiz ben senden uzağım. Çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım" der.
- Nihayet ikisinin de (azdıranın da azanın da) akıbeti, ebediyen ateşte kalmaları olmuştur. İşte zalimlerin cezası budur.
- Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes, yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
- Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir.
- Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.
- Eğer biz, bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller! Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz.
- O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân'dır, Rahîm'dir.
- O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.
-
O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Haşr Suresi Faydaları
Haşr Suresi fazileti ile ilgili İslam kaynaklarında pek çok rivayet aktarılmıştır. Surenin tamamıyla ilgili olan rivayetlerin yanı sıra bazı ayetlerini okumanın da özel faydaları olduğuna inanılmaktadır.
- Enes bin Malik'ten gelen rivayete göre Peygamber Efendimiz bir kimseye yatağına yatmadan önce Haşr Suresini okumayı vasiyet etmiş, uyanmadan önce vefat ederse şehit hükmünde olacağını ve cennet ehlinden sayılacağını buyurmuştur.
- Rasul-i Ekrem bir hadisinde Haşr Suresini okuyanların geçmiş ya da gelecekteki bütün günahlarının bağışlanacağını müjdelemiştir.
- Çeşitli kaynaklarda Rasulullah'ın yatmadan önce Müsebbihat ismi verilen sureleri okuduğu aktarılmıştır. Bu sureler; Haşr, İsra, Hadid, Cuma, A'la, Teğabün ve Saff sureleridir.
- 11 kez okunduğunda bütün ihtiyaçları karşıladığına inanılan Haşr Suresinin son iki ayetinin fazileti büyüktür.
- "La yestevi" ifadesiyle başlayan Haşr Suresi son 5 ayeti de gündelik hayat içerisinde sıklıkla okunması tavsiye edilen ve insanı emniyette tutacağına inanılan ayetlerdir.
- Haşr Suresi son ayeti, tam bir Allah'a teslimiyet örneği için sık sık okunması telkin edilen ayetler arasındadır.
-
Peygamber Efendimiz, baş ağrısı için dua olarak Haşr Suresi okunmasını nasihat etmiştir. Kimi kaynaklarda bu rivayet son Haşr Suresinin "lev enzelna"dan aşağısı yani son dört ayeti şeklindedir.
Haşr Suresi Tefsiri
Haşr Suresi, gerek nüzulünün özel bir olaya dayanması gerek Allah'ın isimlerinin zikredilmesi dolayısıyla derinlerine vakıf olmanın oldukça zor olduğu bir suredir. Bu nedenle mealinin yanı sıra tefsirini okuyarak sureyi daha iyi bir biçimde kavrayabilirsiniz. Diyanet'in hazırladığı Haşr Suresi tefsiri:
Sabah ve akşam üç defa (besmeleden önce) “Eûzü billâhi’ssemîi’l-alîmi mine’ş-şeytâni’r-racîm” dedikten sonra Haşr sûresinin son üç âyetini okuyanlar için büyük müjdeler içeren hadisin sıhhat derecesiyle ilgili eleştiriler bulunmakla beraber özellikle sabah namazlarından sonra bu üç âyetin okunması gelenek haline gelmiştir (bk. Tirmizî, “Sevâbü’l-Kur’ân”, 22; Müsned, V, 26; Dârimî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 22; Emin Işık, “a.g.m.”, XVI, 426).
Haşr Ne Demek?
İkinci ayetinde geçerek sureye ismini veren "el-Haşr" kelimesi; Türkçe'ye "toplamak" şeklinde tercüme edilebilir.
Haşr Suresi Kaç Ayet?
Kur'an-ı Kerim'in orta uzunlukta kabul edilebilecek surelerinden olan Haşr Suresi, 24 ayetten oluşur.
Haşr Hangi Surede Bulunur?
Kur'an-ı Kerim'in müstakil surelerinden biri olan Haşr Suresi, başka bir sure içerisinde yer almaz.
Haşr Suresi Nerede İndirilmiştir?
Haşr Suresinin Medine döneminde nazil olduğu hususunda alimlerin geniş bir ittifakı vardır.
Haşr Suresi Ne Zaman Okunur?
Haşr Suresinin herhangi bir zaman ya da mekanda okunmaması gerektiğine dair bir rivayet mevcut değildir. Ancak sure hakkındaki rivayetlerde özellikle sabah ve akşam vakitlerinde okumanın faziletleri vurgulanmıştır. Bilhassa surenin Huvallahullezi ismiyle anılan son ayetleri bu vakitlerin namazlarından sonra tesbihat sırasında sıklıkla okunmaktadır.
Haşr Suresi Ne İçin Okunur?
- Rasulullah Haşr Suresini okuyan kimsenin o gün içerisinde vefat ederse şehit hükmünde sayılacağını ve cennet ehli olacağını müjdelemiştir.
- Baş ağrısı için dua olarak Haşr Suresi okumanın faydalı olduğuna inanılmaktadır.
- Rasulullah'ın yatmadan önce Haşr Suresi okuduğu rivayet edilmektedir. Nitekim Rasul-i Ekrem ashabından bir kimseye de böyle yapmasını vasiyet etmiştir.
- Haşr Suresinin son iki ayetini okumanın bütün ihtiyaçların giderilmesine vesile olacağına inanılır.
- Haşr Suresinin son 3 ya da 4 ayeti, Huvallahullezi olarak da bilinen ve son derece verilen ayetlerdir. Rasulallah bu ayetlerin sabah ve akşam vakitlerinde okunmasını tavsiye etmiştir.
- Haşr Suresini okuyanların bütün günahlarının silineceği aktarılmıştır.
- Haşr Suresinin son 5 ayetini okumanın insanı emniyette tutacağı inancı yaygındır.
-
Haşr Suresi tüm bu faydalarının yanı sıra anlamı açısından da son derece derin ve önemli bir suredir. Bu doğrultuda Haşr Suresini Allah'ı zikretmek ve isimlerini idrak edebilmek için de sıklıkla okumak gerekir.
Haşr Suresi Abdestsiz Okunur Mu?
Kur'an-ı Kerim'deki herhangi bir sureyi mushaf üzerinden okumak için abdest almak gereklidir. Ancak ezberden okumak için abdest almaya gerek yoktur. Bu doğrultuda Haşr Suresini de namaz içerisinde olmadığı sürece ezberden okumak için abdest almak şart değildir.
Haşr Suresi Nasıl Ezberlenir?
Ezberleme kolaylığı açısından Kur'an-ı Kerim'in orta uzunluktaki surelerinden biri olan Haşr Suresini, yeterli miktarda okuma ve tekrarla ezberlemek mümkündür. Arap diline uzak olan kimseler, çeşitli kıraat örneklerini dinleyerek kelimelerin doğru telaffuzuna dair fikir edinmekle işe başlayabilir. Ayrıca ezber hacminize göre kelime grupları ezberleyerek ilerlemek de başlangıç için kolaylaştırıcı bir hamle olacaktır. Buna rağmen Haşr Suresini ezberleyemeyen kimselerin dualarında Kur'an-ı Kerim'den başka bir sureyi okuması mümkündür. Haşr Suresi anlam itibarı ile daha çok Allah'ın isimleri ve yüceliği ile alakalıdır. Dolayısıyla bu minvalde bir sure seçmek daha uygun olacaktır. Ancak böyle bir sure de bilmeyenlerin herhangi bir sureyi okumasına dair bir engel yoktur.
Okuyucu Yorumları 0 yorum