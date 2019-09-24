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Hasta oğlu için Adana'dan İstanbul'a yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 09:57 | Son Güncelleme

PANKREAS hastası oğlunun tedavi masraflarını karşılayamayan baba, sesini duyurabilmek için Adana’dan yola çıktı.

Hasta oğlu için Adana'dan İstanbul'a yürüdü

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) PANKREAS hastası oğlunun tedavi masraflarını karşılayamayan baba, sesini duyurabilmek için Adana’dan yola çıktı. 27 gün boyunca yürüyerek İstanbul’a ulaşan Ahmet Sönmezer, "Tek amacım oğlumu iyileştirmek.” dedi.

Adana’da pankreas rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatan oğlu Uğurcan Sönmezer'in (26) tedavi masraflarını karşılayamayan baba Ahmet Sönmezer (53), sesini duyurabilmek için Adana’dan İstanbul’a yürüdü. 27 Ağustos 2019 günü yola çıkan baba, yaklaşık 950 kilometrelik yolu 27 günde yürüyerek İstanbul’a geldi. Sönmezer'i dün D-100 Karayolu Tuzla mevkiinde yürüyüşünün tehlikeli olabileceğini belirterek durduran polis ekipleri, uyarılarda bulundu.

Baba, Sönmezer, “Benim tek amacım oğlumu iyileştirmek. Oğlum askerde rahatsızlandı. İlk etapta pankreasında iltihap ve kanallarında taş vardı. Şu an otoimmün pankreas teşhisi konuldu. Bu da beni aşıyor. Çalışmayan bir vatandaş olarak, benim bütçemi aşıyor. Hep götürüp getirdim, profesörlere. İki tane profesörüm var Adana ve Ankara’da. Onların bana çok faydası oldu. Bu yürüyüşlerimin tek faydası onlardan oldu, başka hiç kimseden fayda olmadı.” dedi.

ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK

Yolculuk sırasında yaşadığı zorluklardan bahseden Sönmezer, “Benim en büyük zorluğum ayaklarım, sağlık yönüm. Ama oğlum için feda olsun. Ben oğlumu kurtardıktan sonra hiçbir şey önemli değil. Ben gerçekten canla, başla evladım için yürüdüm. Ölmek var, dönmek yok amacıma ulaşana kadar." dedi. Yolculuğu süresince kalacak yer sıkıntısı çektiğini belirten Sönmezer, “Mescitlerde kalıyorum. Çaresiz kaldım, onun için yürüyorum. Çaresiz kalmasam yürümezdim. Bu beni mahvediyor. Sırtımda yük var, elimde poşetim var. Ben bu yükle yürüyorum. Allah azmini veriyor. Oğlumla arada telefonla görüşüyorum. O da yürüyorum diye kızıyor. Hasta çocuk. Hastanede annesi var yanında. Oğlumdan bahsedince dayanamıyorum. 26 yaşında. Olacak bir şey değil gerçekten.” şeklinde konuştu.

İPSALA SINIR KAPISINA YÜRÜYECEĞİM

Daha önce de bu yürüyüşleri gerçekleştirdiğini söyleyen Ahmet Sönmezer, “Ben iki defa Adana ve Ankara’ya yürüdüm. Şimdi Adana, Ankara, İstanbul, İpsala sınır kapısına yürüyeceğim. Emekli değilim. Akrabalarım beni terk etti, kaçtı. Hastalık parayla ilgili olduğu için. Konum komşum yardım ediyor. Borç para veriyor, onunla geçiniyoruz.” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Hasta oğlu için Adana'dan İstanbul'a yürüdüHasta oğlu için Adana'dan İstanbul'a yürüdüHasta oğlu için Adana'dan İstanbul'a yürüdüHasta oğlu için Adana'dan İstanbul'a yürüdü

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