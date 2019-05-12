Hasta yakını doktorun odasını kundakladı

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde görevli bir doktorun odasını kundakladığı öne sürülen hasta yakını gözaltına alındı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yaptığı yazılı açıklamada, Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Kliniğinde görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Çağatay Önal'ın odasının cuma günü bir hasta yakını tarafından kundaklandığını belirtti.

Yangının hastanedeki görevliler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldüğünü bildiren Kızılay, "Dumandan etkilenme ihtimali olan bölgelerde gerekli tedbirler alınmıştır. Yangına müdahale eden bir personelimiz dumandan kısmen etkilenmiş acil servisimizde kısa süreli tedaviyle düzelmiştir. Yangın, poliklinik ve öğretim üyesi odalarının olduğu bölgede gece yarısını geçen zamanda olması nedeniyle hastanemizin işleyişini etkilememiştir. Duman tahliyesi sonrası 9 öğretim üyemizin koridoru dışında kalan alanlar 2 saat sonra kullanıma açılmıştır. Olayda hocamızın odası kullanılamaz duruma gelmiştir. Diğer hocalarımızın odaları hafif etkilenmiş, 9 hocamızın odası geçici olarak taşınmıştır. Hasar tespitinin arkasından tadilat başlamıştır." ifadelerini kullandı.