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Hasta yakını doktorun odasını kundakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 19:08 | Son Güncelleme

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde görevli bir doktorun odasını kundakladığı iddia edilen hasta yakını gözaltına alındı - İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay: - "Yaşanılan bu olay şiddetin ötesinde bir durum olup, hepimizin üzerinde düşünmesini ve sağlıkta şiddetin önlenmesine çare aranmasını elzem kılmaktadır"

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde görevli bir doktorun odasını kundakladığı öne sürülen hasta yakını gözaltına alındı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yaptığı yazılı açıklamada, Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Kliniğinde görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Çağatay Önal'ın odasının cuma günü bir hasta yakını tarafından kundaklandığını belirtti.

Yangının hastanedeki görevliler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldüğünü bildiren Kızılay, "Dumandan etkilenme ihtimali olan bölgelerde gerekli tedbirler alınmıştır. Yangına müdahale eden bir personelimiz dumandan kısmen etkilenmiş acil servisimizde kısa süreli tedaviyle düzelmiştir. Yangın, poliklinik ve öğretim üyesi odalarının olduğu bölgede gece yarısını geçen zamanda olması nedeniyle hastanemizin işleyişini etkilememiştir. Duman tahliyesi sonrası 9 öğretim üyemizin koridoru dışında kalan alanlar 2 saat sonra kullanıma açılmıştır. Olayda hocamızın odası kullanılamaz duruma gelmiştir. Diğer hocalarımızın odaları hafif etkilenmiş, 9 hocamızın odası geçici olarak taşınmıştır. Hasar tespitinin arkasından tadilat başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ahmet Kızılay, güvenlik kamerası görüntülerinin eş zamanlı incelenerek emniyet görevlileriyle paylaşıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Olayın faili tespit edilmiş ve suç duyurusunda bulunulmuştur. Fail, ertesi gün gözaltına alınmıştır. Hadiseyi yakından takip ediyoruz. Hastalarına gecesini gündüzünü veren, fedakarca çalışan değerli hocamız Prof. Dr. Çağatay Önal'a geçmiş olsun diyorum. Yaşanılan bu olay şiddetin ötesinde bir durum olup, hepimizin üzerinde düşünmesini ve sağlıkta şiddetin önlenmesine çare aranmasını elzem kılmaktadır. Yangın anından itibaren bizzat sahada takip ettiğim bu elim olayın ucuz atlatılmasından dolayı başhekimimiz ve tüm çalışma arkadaşlarıma, Malatya itfaiyesi ve emniyet görevlilerine teşekkür ediyorum."

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İnönü Üniversitesi kundaklama Malatya Prof. Dr. Ahmet Kızılay

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