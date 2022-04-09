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'Hastalarına ve zevk adamlarına cüce keçi' yazdı, adı hayvan tacizcisine çıktı!

09.04.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da hobi amaçlı baktığı cüce keçileri, aşırı hareketli ve gürültülü olmaları nedeniyle satmak isteyen Bilal Demir, yayınladığı ilanla tepki çekti. Demir, yeğeni aracılığıyla yayınladığı internet ilanında 'Hastalarına ve zevk adamlarına cüce keçi ve tekesi' ifadesini kullandı. Demir'in ahırındaki keçiler incelenirken, istismar bulgusuna rastlanmadığına dair tutanak hazırlandı. Demir, "Bizi tanımayan insanlar tarafından resmen hayvan tacizcisi durumuna düşürüldüm'' ifadesini kullandı.

'Hastalarına ve zevk adamlarına cüce keçi' yazdı, adı hayvan tacizcisine çıktı!

Antalya'nın Manavgat ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde oturan Bilal Demir, birkaç yıl önce hobi amacıyla tavuk, inek, koyun ve cüce keçi beslemeye başladı. Şimdilerde hayvanlarının sayısını azaltmayı düşünen Demir, gürültü yapmaları ve hareketli olmaları nedeniyle keçilerini satmaya karar verip, yeğeninin yardımıyla internet sitesinde ilan oluşturdu. Yeğeninin sosyal medya hesabından 20 Mart'ta yapılan paylaşımda 'Hastalarına ve zevk adamlarına cüce keçi ve tekesi' ifadesiyle keçileri satışa sunan Demir'e, ilanı fark eden hayvanseverler tepki gösterdi. Tepki üzerine internet sitesinin yöneticileri ilanı yayından kaldırdı.

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'CİNSEL İSTİSMAR AMACIYLA KİRALANDIĞI' ŞİKAYETİ

Hayvanseverler, 'hayvanların cinsel istismar amacıyla kiralandığı' şüphesiyle ilan hakkında jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Şikayet üzerine ekipler, Demir'in hayvanlarına baktığı ahırda inceleme yaptı. Jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelemede, hayvanlarda herhangi bir istismar bulgusuna rastlanılmadığına dair tutanak hazırladı. Tutanakta ekiplerin, 'Bilal Demir'in yeğeni Cengiz Demir'den yardım isteyip hayvanlarını internet üzerinden satmak isterken ilan başlığının yanlış anlaşıldığı tespit edilmiştir' görüşü yer aldı.

YANLIŞ ANLATIM TEPKİ ÇEKTİ

Keçilerini satmak isterken yaşananlardan şaşırdığını dile getiren Bilal Demir, iş stresini atmak için inek, keçi, tavuk beslediğini anlattı. Ahırında 2 inek, 20 koyun, 4'ü yavru olmak üzere 9 cüce keçi bulunduğundan bahseden Demir, "Küçük keçileri cüce keçi diye adlandırdık. Cüce keçilerden bazılarını aşırı hareketli ve ses çıkarmasından dolayı satmaya karar verdim. Yeğenime, 'İnternette ilan verelim, birkaç tanesini satalım' dedim. O da ilanın dikkat çekmesi için yazdıklarında anlatım hatası yapmasından dolayı tepki aldı. Bir kelime yazmış, bu kelime de hayvan hakları derneğinin dikkatini çekmiş. Sosyal medyada gündem olduk. Hakkımızda şikayet yapılmış. Jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ekipler geldi. Hayvanları kontrol ettiler, tutanak tutuldu. Böyle talihsiz bir olay yaşadık" diye konuştu.

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'HAYVAN TACİZCİSİ DURUMUNA DÜŞÜRÜLDÜM'

Bilal Demir, sosyal medyada kendisine yönelik hakaret içerikli paylaşım yapanlar hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Sosyal medyada linç edildiğini belirten Demir, "Sosyal medyadaki eleştirilerde bizi tanımayan insanlar tarafından resmen hayvan tacizcisi durumuna düşürüldüm. Bizim hakkımızda eleştiri yapanların, bu keçileri gördüğünü sanmıyorum. Bu keçilerin büyüklüğü tavuk kadar zaten" dedi.

(DHA)

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