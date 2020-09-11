Hastalığı işaret edebilecek koltuk altı belirtileri! Koltuk altındaki koku...

Yine, yeni kılların çıkması nedeniyle tıraş sonrası koltuk altı bölgesinde kaşıntı hissi normaldir. Ancak kaşıntı durmazsa, vücudunuzda bir sorun olduğuna dair başka bir işarettir. Cildin tıraş bıçağına, giysi kumaşlarına ve kremlerin veya deodorantların içerdiği maddelere verdiği reaksiyon ciddi bir tahrişe neden olabilir. Kırmızı noktalar ve ölü hücreler genellikle böyle bir kaşıntıyla birlikte ortaya çıkar. Bu olursa, cildinizde bir doktor tarafından tedavi edilmesi gereken bir mantar olma ihtimali vardır.

Koltuk altı bölgesinde ekşi bir koku doğal bir olaydır. Çok terli bölgelerde büyümekte özgür ve rahat hisseden bakteriler nedeniyle olur. Ancak hepimiz böyle bir kokuyla savaşmanın oldukça kolay olduğunu biliyoruz - sadece duş alın ve deodorant kullanın. Ancak koltuk altlarınızın kokusu sabit ve kuvvetliyse, bu potansiyel sağlık sorunlarının ilk işaretidir. Duş aldıktan sonra bile giderilemeyen alışılmadık bir koku, hormonal bir bozukluğun ve tiroid fonksiyon bozukluğunun bir işareti olabilir. Bu koku "çürük meyve" veya "oje" kokusuna benziyorsa, o zaman bu ketoasidozun (vücudun şekeri metabolize etme yeteneğinin kaybı) bir işareti olabilir.

Sağlığımızla ilgileniyoruz ve bu nedenle koltuk altı bölgesinde görmezden gelinmemesi gereken belirtilerin bir listesini sizinle paylaşmak istiyoruz.

DÖKÜNTÜ

Koltuk altı bölgesi her zaman oldukça sıcak ve nemlidir ve çeşitli mantar enfeksiyonlarının çoğalması için mükemmel ortamı oluşturur. Bir uzmana görünmeden hangi enfeksiyondan muzdarip olduğunuzu öğrenmek imkansızdır, bu nedenle cildinizde aniden kaşıntı, kızarıklık ve küçük kızarıklıklar hissederseniz bir doktora başvurmalısınız. Bu tür cilt reaksiyonları, giyim, iklim veya alerjilerden kaynaklanan sürtünmeden de kaynaklanabilir.

AĞRI

Koltuk altlarında ortaya çıkan acı verici hisler hemen doktora koşmak için bir sebep değildir. Bu ağrı, yoğun sporsan sonra veya ağır şeyler taşıdıktan sonra ortaya çıkabilir. Bu durumlarda geçicidir ve ortadan kalkacaktır.

Bununla birlikte, acı verici hisleriniz uzun bir süre devam ederse o zaman bir doktora danışmalısınız. Nadiren olsa da, bu ağrı lenf düğümlerinde bir tümör oluşumuna işaret edebilir.

TOPAKLAR

Koltuk altlarında bulunan lenf düğümleri tamamen görünmezdir. Ancak bir tür şişlik fark ederseniz, bu lenf düğümlerinizin yeni ortaya çıkan bazı enfeksiyonlarla kendi başlarına savaşmaya çalıştığı gerçeğini işaret eder. Bir süre sonra dış müdahale olmadan durum normale dönecektir.

Bununla birlikte, iltihap bir hafta içinde kendiliğinden kaybolmazsa bir doktora danışmalısınız. Bu endişe verici bir işaret olabilir, çünkü şişmiş lenf düğümleri ciddi bir enfeksiyonun ve hatta bazen kanserin bir işaretidir.

AŞIRI TERLEME

Yoğun fiziksel aktivite yapıyorsanız çok terlemeniz normaldir, ancak oturuyor, yürüyor veya uyuyorsanız değil. Bu işaretler sizi alarma geçirmelidir. Hiperhidroz, menopoz başlangıcını işaret edebilen hormon düzeylerinde bir işlev bozukluğuna işaret edebilir. Ayrıca aşırı terleme, diyabet ve gut belirtilerinden biridir.



