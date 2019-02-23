Hastalığı yenip yürüyen küçük Furkan yeniden yardım bekliyor

MERSİN (AA) - Mersin'de, Tibial Hemimelia (doğumsal kaval kemiği yokluğu) ile dünyaya gelen ve hayırseverlerin yardımları sayesinde ameliyat olarak ilk adımlarını atan 4,5 yaşındaki Furkan Eymen Yıldızçelik'in ailesi, çocuklarının bir sonraki ameliyatı için de destek bekliyor.

Milyonda bir görüldüğü belirtilen ve tıp dilinde "Tibial Hemimelia" olarak bilinen hastalıkla dünyaya gelen 4,5 yaşındaki Furkan Eymen, 2015 yılında başlatılan yardım kampanyası sayesinde toplanan parayla bu tür tedavilerde tecrübesi bulunan Alman doktor Prof. Dr. Michael Weber tarafından Türkiye'de ameliyat edildi.

Küçük çocuk, bugüne kadar geçirdiği 8 operasyonun ardından bir ayak aparatı sayesinde yürümeye başladı. Yüzmeyi öğrenen, hatta trambolinlerde zıplayan Eymen'in, kalçasından alınan kemikle sol dizine yapılan kemiğin dışarıya doğru büyümesi nedeniyle ailesinin sevinci yarım kaldı.

Baba 33 yaşındaki Semih Yıldızçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğduğu günden itibaren oğullarının ayakları üzerinde yürüyebilmesi için mücadele ettiklerini belirterek, "Allah yardımcımız oldu, Türkiye'deki yardımsever vatandaşlarımız ile devletimizin katkısıyla bu operasyonları gerçekleştirdik. Furkan Eymen'in en azından kendi ayakları üzerinde durabilmesini sağladık. Oğlumuz büyüdükçe oluşan komplikasyonlar nedeniyle sol dizindeki tibia kemiğinin dışa doğru uzadığı görüldü. Bu nedenle yeni bir operasyon geçirmesi gerekiyor." dedi.