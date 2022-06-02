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Hastalıklara davetiye çıkarıyor, kalçanın görünümünü bozuyor! Ölü popo sendromu nedir?

02.06.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölü popo sendromu, diğer adıyla gluteal amnesia çağımızın hastalıklarından biri olarak her geçen gün daha fazla yayılmaya devam ediyor. Adı her ne kadar garip gelse de ciddi sonuçları olabiliyor. Obezitede olduğu gibi ölü popo sendromunda da en büyük tehlike hareketsizlik. Uzun süre oturmak kalça ve poponun yapısını değiştiriyor. Uzun süre oturmak aynı zamanda başka hastalıklara da davetiye çıkarıyor.

Hastalıklara davetiye çıkarıyor, kalçanın görünümünü bozuyor! Ölü popo sendromu nedir?

Ölü popo sendromu, obezite gibi çağımızın hastalıklarından biri olarak ön plana çıkıyor. Özellikle masa başında çalışanları ve bilgisayar başından kalkmak bilmeyenleri vuran bu hastalık peşi sıra birçok hastalığa neden oluyor. Kulağa başta garip gelse de ölü popo sendromu; kalçanın yapısını değiştiriyor. Uzun süre oturmanın sonucu ortaya çıkan ölü popo sendromu ile birlikte başka hastalıklar da ortaya çıkıyor.

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ÖLÜ POPO SENDROMUNUN ETKİLERİ

Metabolizma, 30 dakikalık bir oturma süresinin ardından yüzde 50 oranında daha yavaş çalışmaya başlar. Bu nedenle fazla oturmak yağlanmaya ve kilo artışına sebep olmaktadır. Uzmanlar, uzun süre oturmanın kan akışını yavaşlattığını, kalça amnezine sebep olduğunu, kas ve kemik rahatsızlıklarına yol açtığını belirterek gün içinde bol bol hareket etmek gerektiğinin altını çiziyor.

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ÖLÜ POPO SENDROMU NEDİR?

Çünkü uzun saatler boyunca oturmak gluteus medius adlı kas bölgesinin tahrip olmasına ortam hazırlıyor. Tahrip olan kas bölgesi nedeniyle de uzmanlara göre kalçanız “uyuyakalmaya” başlıyor. Bu durumun negatif etkilerinden korunabilmek için yapmanız gerekenler aslında çok basit. Her saat başı en azından 10 dakikalığına ayağı kalkıp yürümek ve hareket etmek kaslarınızı canlandırmaya yetiyor.


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