KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

Şişkinlik diye gitti, 2 yıl ömrü kaldığını öğrendi! Bu belirti gerçeği gösterdi

Londra’nın Clapham semtinde yaşayan iki çocuk annesi Cecilia Capolupo’nun hayatı, geçen yıl ağustos ayında ailesiyle Devon’da geçirdiği bir haftalık tatilin ardından tamamen değişti. Tatil boyunca yoğun karbonhidrat tüketen Capolupo, eve döndükten sonra şişkinlik ve mide krampları yaşamaya başladı.

Şişkinlik diye gitti, 2 yıl ömrü kaldığını öğrendi! Bu belirti gerçeği gösterdi
Sedef Karatay

Her zaman ince yapılı olduğunu, düzenli spor yaptığını belirten Capolupo, tatil öncesinde kendisini tamamen sağlıklı hissettiğini söyledi. Bu nedenle mide ve bağırsak kontrollerini yaptırmayı hiç düşünmediğini ifade eden Capolupo, şikayetlerin birkaç gün içinde artmasıyla endişelenmeye başladı.

Şişkinlik diye gitti, 2 yıl ömrü kaldığını öğrendi! Bu belirti gerçeği gösterdi 1

KAN FARK EDİNCE DOKTORA GİTTİ

Şikayetlerin başlamasından kısa süre sonra dışkısında az miktarda kan fark eden Capolupo, aile hekimine başvurdu. İlk muayenede bunun basit bir enfeksiyon olabileceği söylendi ve 26 Eylül tarihine kolonoskopi randevusu verildi.

GERÇEK TEŞHİS KOLONOSKOPİDE ORTAYA ÇIKTI

Yapılan kolonoskopi sonucunda bağırsaklarda yaklaşık 8 santimetrelik bir tümör tespit edildi. Tümörün karın duvarına, karaciğere ve akciğerlere yayıldığı, hastalığın dördüncü evrede olduğu ve tedavi edilemez kabul edildiği açıklandı.

Şişkinlik diye gitti, 2 yıl ömrü kaldığını öğrendi! Bu belirti gerçeği gösterdi 2

"ARKADAŞLARIMI ARAYIP VEDA EDİYORUM"

Teşhis sonrası yaşadığı süreci anlatan Capolupo, "Hayatımda ilk kez gerçek bir panik atak geçirdim. Gecenin ikisinde ağlayarak uyandım" dedi. Hafta sonları ailesini ve arkadaşlarını arayarak vedalaştığını söyleyen Capolupo, bu sürecin kendisi için son derece yıkıcı olduğunu ifade etti.

KEMOTERAPİYLE MÜCADELE EDİYOR

Eşi Mark ve iki oğluyla birlikte yaşayan Capolupo, şu anda iki haftada bir kemoterapi görüyor ve tedavisini evde de sürdürüyor. Doktorların kendisine yaklaşık iki yıl ömür biçtiğini belirten Capolupo, buna rağmen mücadeleyi bırakmaya niyeti olmadığını vurguladı.

ERKEN TARAMANIN HAYATİ ÖNEMİ

Bağırsak kanseri, Birleşik Krallık’ta en sık görülen üçüncü kanser türü olarak biliniyor. Hastalık her 20 kadından birini ve her 15 erkekten birini etkiliyor. Avustralya’da 45 yaş ve üzeri bireyler için evrensel tarama uygulanırken, İngiltere, İskoçya ve Galler’de dışkı testi kitleri yalnızca 50 yaşından itibaren gönderiliyor.

Şişkinlik diye gitti, 2 yıl ömrü kaldığını öğrendi! Bu belirti gerçeği gösterdi 3

"45 YAŞINDA TARAMA OLSAYDI HAYATIM FARKLI OLABİLİRDİ"

Capolupo, erken taramanın önemine dikkat çekerek, "İlk belirtileri fark ettiğimde hızlı davrandım ama yine de çok geçti. Eğer 45 yaşındayken tarama testi almış olsaydım, bugün çok daha iyi bir durumda olabilirdim" sözleriyle yetkililere çağrıda bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaşına meydan okudu: Karnından 4,5 kiloluk kitle çıktı! Yaşına meydan okudu: Karnından 4,5 kiloluk kitle çıktı!
15 Ocak Perşembe günü tüm burç yorumları! 15 Ocak Perşembe günü tüm burç yorumları!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
bağırsak hastalıkları karın ağrısı Londra şişkinlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kilosu da yok ama dikkatsizlik ve takdiri ilahi diyelim.
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.