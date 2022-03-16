Hastalıktan koruyor, kilo vermeyi hızlandırıyor... Aklınızın ucuna gelmez: Kahveyle karıştırıp için!

Kahvenize bir kaşık tereyağı ekleyerek hem zayıflamayı hızlandırabilir hem de hastalıklardan korunabilirsiniz. Ünlü beslenme uzmanı, Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay kahveyi tereyağ ile birlikte tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

Kahve, Türk mutfağının olmazsa olmaz, kadim içeceklerindendir. Kahvenin tek başına içiminin bile kalp sağlımız için ne kadar faydalı olduğu artık uzmanlarca bile dile getiriliyor. Tek yapmanız gereken kahvenin içerisine şeker yerine tereyağı ve hindistancevizi yağı koymak.

TEREYAĞLI KAHVE NASIL ORTAYA ÇIKTI

Tereyağlı kahveyi popüler eden kişi ise Dave Asprey isimli bir dağcı. Bu dağcı Tibet’te bir dağa tırmanırken kendisine servis edilen tereyağlı kahveyi içti. Dağcılar bu kahveyi enerji kazanmak ve dikkatlerini daha iyi toparlayabilmek için içiyorlar.

Bu kişi yüksek yağ ile hem enerji kazanılabileceğini hem de düşük karbonhidratla zayıflanabileceğini öne sürüyor. Yine tereyağlı kahve ile kronik hastalıklardan ve halsizlikten de bu şekilde kurtulmanıza yardımcı olacağını iddia ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde diyet yapanlara duble espressenonun içerisine iki farklı yağ eklenmesinin destek sağladığı bildiriliyor. Şekere nispeten tereyağının eklenmesinin vücut için daha faydalı olduğu da belirtiliyor.

TEREYAĞLI KAHVENİN YAPILIŞI

Aslında özel bir yapım şekli bulunmamaktadır. Tek yapmanız gereken bir kaşık tereyağı ve Hindistan cevizi yağı eklemek. Tabi kullandığımız tereyağının de halis muhlis köy tereyağı olmasına de dikkat ediyoruz. Günde bir iki fincan tereyağlı kahve içerek hem direncimizi artırıp hem de fazla kilolarımızdan kurtuluyoruz.

Kronik rahatsızlıklarımıza ve halsizliğe iyi geldiğini de yukarıda Dave Asprey’in iddia ettiğini söylemiştik. Tereyağlı kahveyi sadece Türk kahvesinde değil filtre kahvelerde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. (Posta)



